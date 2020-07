Kijk je een YouTube-filmpje op je iPad, maar wil je deze eigenlijk op het grote scherm van je tv zien? Dat kan. Er zijn drie manieren om je iPad naar een tv te streamen en in dit artikel leggen we iedere optie uit.

iPad naar tv streamen: dit zijn je opties

Een iPad-display is groter dan het beeld van een iPhone, maar komt niet in de buurt van het grote scherm in de huiskamer. Soms is het dan ook fijner om je iPad naar je tv te streamen, bijvoorbeeld wanneer je vakantiefoto’s aan familie en vrienden wil laten zien. Je hebt hiervoor drie opties.

1. AirPlay 2

De makkelijkste manier om vanaf je iPad naar je tv te streamen is via AirPlay 2. Apples streamingtechniek kan met steeds meer slimme tv’s overweg, zoals die van LG, Samsung en Sony. Uiteraard is AirPlay 2 ook aanwezig op Apples eigen mediaspeler, de Apple TV.

De enige voorwaarde om te kunnen streamen, is dat zowel je iPad als Apple TV/tv met AirPlay 2 op hetzelfde wifi-netwerk zijn aangesloten. Vervolgens is streamen een kwestie van kinderspel:

Zoek de video die je wil streamen; Tik op het AirPlay-icoon, herkenbaar aan het driehoekje met daarachter het scherm; Tik op jouw (Apple) tv.

Het verschilt per app hoe je bij het AirPlay-icoon komt. In sommige applicaties moet je bijvoorbeeld eerst het instellingenmenu induiken. In Apples eigen apps kom je het icoontje altijd snel tegen.

2. Chromecast

Heb je een Chromecast op je tv aangesloten? Ook dan kun je via je iPad naar het grote scherm streamen. Nadat je de Chromecast hebt geïnstalleerd, wat slechts een paar minuten duurt, zie je in geschikte apps automatisch een nieuw icoontje verschijnen.

Tik op dit Cast-teken (wat meestal rechtsboven in het iPad-scherm te vinden is) om naar je tv te streamen. Niet alle apps hebben Chromecast-ondersteuning, maar dit geldt natuurlijk wel voor populaire diensten als Netflix, Videoland, Amazon Prime Video en YouTube.

3. Met kabels aansluiten

Heb je geen Apple TV of Chromecast in huis? Dan kun je altijd nog aan de slag met kabels om je iPad op het televisiescherm aan te sluiten. Afhankelijk van het tv-model heb je hiervoor een hdmi-adapter of vga-koppelblokje voor nodig.

Onze voorkeur gaat uit naar de eerste optie, want bij vga heb je geen geluid. Omdat de iPad zelf, ongeacht het model, zelf geen hdmi-aansluiting heeft, heb je een adapter nodig. Dit koppelblokje kun je bij Apple zelf aanschaffen, maar vrijwel iedere elektronicazaak heeft ze wel.

Dit koppelstukje sluit je aan op de Lightning-ingang van je iPad. Heb je een iPad Pro uit 2018 of een nieuwer model? Dan moet je een adapter met usb-c-kabel aanschaffen, want de nieuwere iPad Pro’s hebben geen Lightning-ingang meer. Vervolgens stop je het ene uiteinde van de hdmi-kabel (die je dus los moet kopen) in je tv, en het andere uiteinde in het hdmi-koppelblok.

Waar je op moet letten

Vervolgens moet je waarschijnlijk nog het juiste hdmi-kanaal op je tv selecteren. Bij sommige televisies schakelt hij automatisch over naar het juiste kanaal, zodat je direct kunt beginnen met het streamen vanaf je iPad.

Let er bij deze oplossing wel op dat je iPad een hoop energie verbruikt tijdens het streamen. Veel hdmi-adapters hebben daarom ook een extra opening waar je de oplader op kunt aansluiten. Hierdoor laadt je iPad tijdens het streamen op.

Streamingtips

Goed, je kunt nu je iPad naar de tv streamen, maar wat? De meest voor de hand liggende apps zijn Apple TV Plus, Disney Plus en Netflix. Deze streamingdiensten zitten boordevol toffe documentaires, films en series.