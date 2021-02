Vanaf iPadOS 13.4 is het mogelijk: je iPad bedienen met een muis of een trackpad. In deze tip leggen we stap voor stap uit hoe je dit instelt.



Lees verder na de advertentie.

Een iPad muis of trackpad bedienen

Apple zet grote stappen met de iPad door volledige ondersteuning voor bluetooth-muizen en trackpads toe te voegen. Vanaf nu kun je de tablet bedienen met een cursor die op het scherm verschijnt, een beetje zoals je dat van een laptop of computer gewend bent. Wij leggen in deze tip in vier stappen uit hoe het werkt, wat je ermee kunt en waar je op moet letten.

1. Voordat je begint: installeer iPadOS 13.4 of nieuwer

Check altijd even of je iPad op de nieuwste versie van iPadOS draait. Zolang je tablet iPadOS 13.4 of nieuwer heeft geïnstalleerd, kun je een muis of trackpad koppelen.

Naast de iPad zelf heb je dus ook een bluetooth muis of trackpad nodig, een Magic Mouse en Magic Trackpad van Apple bijvoorbeeld, maar accessoires van andere merken werken ook. Daarnaast brengen onder andere Apple en Logitech nieuwe iPad-hoezen uit met een ingebouwd toetsenbord en trackpad.

2. Koppel een muis of trackpad met je iPad

Heb je alle benodigde apparaten bij de hand? Dan is het nu tijd om je iPad met een Bluetooth muis of trackpad te koppelen. Doorloop onderstaande stappen om je iPad muis of trackpad in te stellen.

Controleer of je muis of trackpad is ingeschakeld en bluetooth op je iPad aan staat; Open de Instellingen-app op je iPad; Tik op ‘Bluetooth’; Tik de muis of trackpad aan die in dit venster verschijnt.

Als het gelukt is, verschijnt nu een cursor op je iPad-scherm als je de muis of het trackpad gebruikt. Verschijnt het apparaat niet in de lijst met bluetooth-apparaten? Controleer dan even of de muis of het trackpad niet al gekoppeld is met een ander apparaat. Zo moesten wij onze Magic Mouse ontkoppelen van de MacBook om hem werkend te krijgen op de iPad.

3. Pas de cursor-instellingen aan

Nu je muis of trackpad gekoppeld is, kun je een aantal instellingen verder aanpassen. Dat werkt als volgt.

Open de Instellingen-app op je iPad; Tik op ‘Algemeen’; Kies ‘Trackpad’ of Trackpad & Muis’ afhankelijk van het gekoppelde apparaat; Gebruik de slider om de snelheid waarmee de cursor beweegt te versnellen of te vertragen.

In dit scherm kun je ook de scrollrichting aanpassen en aan- of uitzetten of je een secundaire actie uitvoert als je met twee vingers op het trackpad tikt.

4. Dit kun je allemaal met de iPad muis en trackpad

Nu de iPad volwaardige ondersteuning heeft voor muizen en trackpads, kun je de tablet nagenoeg volledig op deze manier bedienen. Goed om hierbij in je achterhoofd te houden is de manier waarop je de iPad normaal gesproken met je vinger bestuurde: dat werkt nu bijna allemaal ook met de cursor.

Beweeg bijvoorbeeld naar de onderkant van je scherm om het dock op te roepen en van apps te wisselen, of klik op de streep onderin beeld om terug te gaan naar je homescreen. Het Bedieningspaneel open je door rechts bovenin beeld op het batterij- en wifi-icoontje te klikken.

Toch werkt de cursor wel iets anders dan je van een computer gewend bent. Zo verschijnt het cirkeltje alleen als je hem daadwerkelijk beweegt en verandert de cursor van vorm als je over een knop gaat. Dat maakt het makkelijker om de juiste knop te selecteren.

Lees ook: Magic Keyboard: 7 dingen die je moet weten over het iPad-toetsenbord met trackpad