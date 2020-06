iPadOS zorgt ervoor dat de iPad Pro optimaal gebruikmaakt van het trackpad op zijn Magic Keyboard, maar wist je dat het ook erg eenvoudig is om een muis aan je iPad te koppelen? Heb je een computermuis met extra knoppen? Dan kun je specifieke acties aan deze buttons koppelen. iPhoned legt uit hoe je dit doet.



iPadOS-tip: muis koppelen aan een iPad (of iPhone)

In onze iPadOS review kroonden we het eerste besturingssysteem voor de tablet als de beste Apple-update van 2019. Een handige toevoeging is de mogelijkheid om een muis aan te sluiten. Op die manier maak je de iPad een stuk productiever, helemaal wanneer je ook nog een toetsenbord koppelt. Zo sluit je een muis aan op je iPad:

Pak je iPad (of iPhone) erbij en open de Instellingen-app; Ga naar ‘Toegankelijkheid’, kies ‘Aanraken’ en daarna ‘AssistiveTouch’; Verschuif de schakelaar zodat het vakje groen kleurt; Scrol naar beneden en tik onder het kopje ‘Aanwijsapparaten’ op ‘Apparaten’; Kies ‘Bluetooth-apparaten’ en wacht totdat de muis is gevonden; Volg de aanwijzingen op het scherm.

De mogelijkheid om een muis toe te voegen staat dus onder het kopje ‘Toegankelijkheid’. Dit betekent dat AssistiveTouch op je scherm blijft staan. Eventueel kun je de virtuele knop verbergen door in het AssistiveTouch-menu de schakelaar bij ‘Toon menu altijd’ te verschuiven zodat het vakje grijs wordt.

Muis met draad koppelen

Wanneer je een muis hebt gekoppeld, blijft AssistiveTouch dan verborgen. Zodra je de muis niet langer gebruikt, duikt de virtuele knop weer op. Je kunt overigens ook een muis met draad aansluiten. Je hebt hier wellicht wel een koppelstukje voor nodig, zodat hij op de usb-c-poort of lightning-ingang van je iPad of iPhone past.

Heb je een uitgebreide computermuis met meerdere knoppen? Dan kun je deze in iPadOS en iOS 13 aanpassen om zo extra opties te activeren. Ga hiervoor in het AssistiveTouch-menu naar ‘Apparaten’. Kies vervolgens de gekoppelde muis en tik op ‘Pas extra knoppen aan’, en druk vervolgens de betreffende knop van de muis in. Daarna kun je deze knop aan andere acties koppelen, zoals het openen van een menu.



