iPad mini 6 kopen of wachten op de iPad mini 7? Dit is de beste keuze

Ben je van plan om een iPad mini te kopen, maar twijfel je of je moet wachten op de iPad mini 7? Wij vertellen je wat nu de juiste keuze is!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe iPad mini in aantocht

Apple bracht in 2023 helemaal geen nieuwe tablets uit, waardoor de verwachtingen voor dit jaar hooggespannen zijn. Volgens geruchten brengt Apple dit jaar maar liefst zes nieuwe iPads uit. Er verschijnt dan een nieuwe ‘normale’ iPad, iPad Air, iPad Pro én iPad mini. Vooral de laatste valt op, want de iPad mini heeft al sinds 2021 geen grote update meer gehad. We wachten dus al even op de iPad mini 7.

Lees ook: Geen nieuwe iPads in 2023: wat kunnen we in 2024 wél verwachten?

Het was lang onduidelijk of Apple aan een nieuwe iPad mini werkt, maar het lijkt nu zo goed als zeker dat die er komt. In 2021 kreeg de iPad mini 6 nog een grote update, met een vernieuwd design en de snelle A15 Bionic-chip. Inmiddels zijn we weer een aantal jaar verder, waardoor de iPad mini nog geavanceerder kan worden. Ben je van plan om binnenkort een nieuwe iPad mini te kopen? Dan kun je beter nog even wachten op de iPad mini 7. Wij vertellen je waarom.

iPad mini 7: dit weten we al

Volgens geruchten brengt Apple verschillende functies van de iPad Pro ook naar de iPad mini 7. Zo krijgt de kleine tablet een oled-scherm, waarmee direct het probleem van jelly scrolling bij de iPad mini 6 is verholpen. Dit is een grote stap voor het apparaat, want de iPad mini 6 had nog een lcd-scherm. Het oled-scherm heeft een verbeterde helderheid, hoger contrast en bredere kijkhoeken.

Daarnaast krijgt de iPad mini 7 vermoedelijk een veel snellere processor. De laatste iPad mini draait nog op de A15 Bionic-chip, die we ook in de iPhone 13 zagen. Bij de volgende iPad mini kiest Apple vermoedelijk voor het eerst voor een M1- of M2-chip. De iPad Air draait al op een M2-chip, waardoor de kans groot is dat we dezelfde processor in de iPad mini 7 zien. Dat zou een flinke upgrade zijn voor de tablet.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wachten op de iPad mini 7

Het design van de iPad mini blijft waarschijnlijk ongewijzigd, de schermranden worden mogelijk wel iets dunner. De tablet krijgt dus vooral grote aanpassingen onder de motorkap, waardoor het verschil tussen de iPad mini 6 en de iPad mini 7 behoorlijk groot wordt. Het is daarom verstandig om te wachten op de iPad mini 7 als je zwaardere taken uitvoert met de tablet of het apparaat vaak in feller licht gebruikt.

Lees ook: Apple maakt iPad mini duurder (en vooral in Europa hebben we pech)

Heb je de nieuwste functies niet nodig? Ook dan is het aan te raden om nog even te wachten, want de iPad mini 7 verschijnt mogelijk al in maart. De prijs van de iPad mini 6 daalt dan enorm, waardoor je veel geld bespaart. Als de iPad mini 7 volgende maand niet wordt onthuld volgt waarschijnlijk pas een presentatie in oktober. In dat geval moet je wel heel veel geduld hebben om de iPad mini 6 niet te kopen.

Toch de iPad mini 6 kopen?

Het is dus aan te raden om in ieder geval tot eind maart te wachten met het kopen van een nieuwe iPad mini. Dan weten we of de volgende iPad verschijnt in het voorjaar of pas in het najaar van 2024. Komt de iPad mini 7 pas in oktober? Dan kun je de iPad mini 6 toch aanschaffen, maar houd er dan wel rekening mee dat je minder lang de nieuwste iPadOS-updates krijgt.

Wil je de prijzen van de iPad mini 6 alvast in de gaten houden? Bekijk dan onze prijsvergelijker, zodat je zeker weet dat je de laagste prijs betaalt. Deze prijzen worden automatisch bijgewerkt, zo zie je direct de verlaagde prijzen na de release van de iPad mini 7 in maart (of oktober)!