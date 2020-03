Het Magic Keyboard dat Apple tegelijk met de iPad Pro 2020 onthulde is misschien nog wel een belangrijkere aankondiging dan de iPad zelf. Wij zetten zeven veelgestelde vragen en antwoorden op een rij.

Apple Magic Keyboard FAQ

Apple brengt de iPad dichter naar de Mac vanaf iPadOS 13.4 en het Magic Keyboard. Voortaan ondersteunen de tablets van Apple trackpads en dat is een enorme verandering. Dit moet je erover weten.

1. Welke iPads ondersteunen het Magic Keyboard?

Het Magic Keyboard bevestig je magnetisch aan de achterkant van de iPad, waardoor hij gekoppeld wordt aan de Smart Connector. De iPad Pro 2020 en iPad Pro 2018 zijn de enige twee iPads die deze aansluiting op de achterkant hebben, waardoor het nieuwe Magic Keyboard enkel voor deze iPads geschikt is.

Het toetsenbord is zowel als 11 als 12,9 inch-variant beschikbaar. Zolang je dus een iPad Pro uit 2018 of 2020 hebt, kun je het Magic Keyboard er gegarandeerd mee gebruiken.

2. En oudere iPads dan?

Apple voegt ondersteuning voor trackpads en muizen toe vanaf iPadOS 13.4 en nieuwer. Deze update wordt ook door andere iPads dan de iPad Pro ondersteunt. Goed nieuws, want dat betekent dat al deze tablets met een muis of trackpad overweg kunnen. Logitech heeft bovendien al een iPad-hoes aangekondigd met een ingebouwd toetsenbord en trackpad voor de iPad Air 2019 en iPad 2019.

3. Werkt het trackpad net zoals een MacBook?

Ja en nee. Als je bekend bent met een trackpad, dan kun je direct uit de voeten met het Magic Keyboard. Toch heeft Apple wat aanpassingen gedaan om trackpads beter op de iPad aan te laten sluiten. Zo heb je geen traditionele cursor in de vorm van een pijltje, maar een cirkel die net zo groot is als de top van je vinger.

Deze cirkel verandert automatisch van vorm afhankelijk waar hij overheen beweegt. Veeg je over een knop, dan wordt de cirkel een vierkant zodat je gemakkelijker de juiste knop in kunt drukken. Hetzelfde geldt voor het bewerken van tekst: iedere keer als de cursor over tekst gaat, verandert hij in een verticale streep, wat het makkelijk maakt om hem op de juiste plek weg te zetten.

4. Moet ik het scherm ook nog aanraken?

In principe niet. Apple zegt dat het trackpad je vinger vervangt en je de complete iPad dus met het trackpad kunt bedienen.

Natuurlijk zullen er wel momenten zijn dat het handiger is om het scherm even aan te raken, bijvoorbeeld als je twee apps naast elkaar wil slepen, wil inzoomen door met twee vingers op het scherm te knijpen en andere taken. Maar ook deze functies zijn mogelijk met het trackpad. Het zal dus een persoonlijke keuze zijn hoe vaak je het touchscreen nog gaat gebruiken.

5. Kan ik al mijn apps straks met het trackpad bedienen?

Tegelijk met het nieuwe toetsenbord heeft Apple een nieuw softwarepakket voor ontwikkelaars uitgebracht. Hiermee kunnen ze ondersteuning voor trackpad- en muisfuncties inbouwen. Hoewel je de iPad en al je apps dus straks meteen met een cursor kunt bedienen, zullen de meeste apps zich in het begin hetzelfde gedragen alsof je met een vinger op het touchscreen drukt.

Pas als apps zijn bijgewerkt, kunnen ze specifieke functies als het veranderen van de cursor en het selecteren van tekst op de best mogelijke manier ondersteunen. De iWork-apps van Apple krijgen spoedig een dergelijke update, dus laten we hopen dat andere apps niet lang op zich laten wachten.

6. Welke extra’s heeft het Magic Keyboard ten opzichte van het Smart Keyboard?

Naast het trackpad voegt het Magic Keyboard nog wat veranderingen door die niet op zijn voorganger – het Smart Keyboard – aanwezig waren. Zo zijn de toetsen verlicht, wat het makkelijker maakt om in het donker te typen. Ook zit een extra usb-c-aansluiting in het toetsenbord verwerkt: die kun je gebruiken om de iPad Pro op te laden.

Een andere verbetering is de nieuwe manier waarop je het toetsenbord kunt wegzetten. Apple heeft het scharnier sterk verstevigd, zodat je de iPad in allerlei hoeken kunt kantelen. Daardoor is het veel makkelijker om een goede kijkhoek te maken die afgestemd is op jouw houding. De iPad ‘zweeft’ dan boven het toetsenbord en is alleen aan de achterkant nog met het Magic Keyboard verbonden.

7. Hoeveel kost het Magic Keyboard en vanaf wanneer is hij verkrijgbaar?

Het Magic Keyboard kost 399 euro en moet dus afzonderlijk van de iPad aangeschaft worden. Het toetsenbord is vanaf mei 2020 verkrijgbaar in Nederland. Wil je meer weten over de iPad Pro 2020? Check dan ons uitgebreide overzicht met alles wat je moet weten.

