iPad geblokkeerd? Deze stappen kun je ondernemen

In dit artikel leggen we uit wat je moet doen als je iPad geblokkeerd is en je de toegangscode bent vergeten.

iPad geblokkeerd: zo los je het op

Wanneer je een paar keer de verkeerde toegangscode op je iPad intoetst, blokkeert hij tijdelijk. Dat is vervelend, want hierdoor kun je de tablet eventjes niet gebruiken. Een veel groter probleem heb je op het moment dat je de toegangscode helemaal vergeten bent. Wanneer je namelijk meerdere malen een verkeerde code invoert wordt je iPad automatisch geblokkeerd.

Op dat moment zit er niets anders op dan het apparaat te wissen. Gelukkig betekent dit niet dat je per definitie al je gegevens kwijt bent. Je kunt namelijk gewoon een reservekopie herstellen. Voor het zover is moet je de geblokkeerde iPad dus eerst wissen. Hoe je dat doet, leggen we in dit artikel uit.

1. Apparaat wissen via je Mac of Windows-pc

Gebruik deze manier wanneer je je apparaat regelmatig met iTunes of via Finder hebt gesynchroniseerd. Sluit je iPad aan met de usb-kabel op je computer om de toegangscode te verwijderen, en volg de stappen hieronder:

Open iTunes of de Finder en wacht tot je iPad met het programma is gesynchroniseerd; Maak vervolgens een reservekopie en wacht tot dit proces is voltooid; Klik vervolgens op ‘Herstel’ om het herstelproces te starten; Wacht dit vervolgens even af en kies je reservekopie wanneer naar wordt gevraagd. Heb je dit gedaan, dan is de toegangscode verwijderd en kun je je iPad weer gebruiken.

2. Apparaat wissen met iCloud

Gebruik je de ‘Zoek mijn’-functie, dan kun je het apparaat ook met iCloud herstellen. Dit doe je door eerst naar deze pagina te gaan en hier in te loggen met je Apple ID. Zorg wel dat je iPad is verbonden met een wifi-netwerk.

Log in op de iCloud-pagina met je Apple ID en klik bovenin op ‘Alle apparaten’; Vervolgens kies je de iPad die je wilt wissen, waarna je je keuze nog moet bevestigen door voor ‘Wis’ te kiezen; Hierna begint het proces, waarbij je kunt kiezen om het apparaat als nieuw in te stellen, of een reservekopie te gebruiken.

3. Gebruik de herstelmodus

Heb je je iPad niet gesynchroniseerd en heb je nooit ‘Zoek mijn’ ingesteld, dan kun je alleen de herstelmodus gebruiken om het apparaat te wissen. Hierbij worden alle gegevens en de toegangscode gewist, en is het dus niet mogelijk om een reservekopie te kiezen.

Hoe je dit doet, verschilt per model. Heb je een relatief nieuwe iPad met Face ID (gezichtsontgrendeling), maar zonder thuisknop? Volg dan onderstaande stappen:

Houd de bovenste knop en een van de twee volumeknoppen ingedrukt tot de schuifknop ‘Zet uit verschijnt’ en verschuif deze om je iPad uit te zetten; Verbind de iPad vervolgens met een computer terwijl je de bovenste knop ingedrukt houd totdat de herstelmodus verschijnt; Herstel je iPad via iTunes of de Finder door een reservekopie terug te zetten.

Op een iPad met thuisknop (dus zonder Face ID) zet je de iPad uit door de bovenste knop ingedrukt te houden en vervolgens op ‘Zet uit’ te drukken. Nu koppel je de iPad aan een computer terwijl je de thuisknop ingedrukt houdt. Dit doe je totdat de herstelmodus op het scherm verschijnt. Nu kun je de reservekopie terugzetten.

