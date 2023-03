Heb je nog ergens een oude tablet liggen? Niet weggooien! Wij laten zien hoe je van een oude iPad een digitaal fotolijstje maakt!

Maak van je oude iPad een digitaal fotolijstje

Na jaren van trouwe dienst werd het tijd voor een upgrade en is je oude tablet vervangen voor een nieuwer model. De oude iPad komt dan ergens in een la te liggen of terecht in een doos op zolder. Maar zelfs een oude iPad die allang geen updates van Apple meer krijgt, kan je nog een tweede leven geven als een digitaal fotolijstje.

Let op: zorg er wel voor dat je oude iPad aan de stroom hangt. Anders gaat het beeldscherm bij deze oudere tablets vrij vlot op zwart. Daarnaast is het slim om ook alle notificaties op je iPad uit te zetten en een hoesje te gebruiken zodat je de iPad neer kunt zetten.

Gebruik de app Foto’s

Om je iPad als digitaal fotolijstje te gebruiken heb je geen speciale apps nodig. De ingebouwde foto’s-app van je iPad heeft deze functie al. Je kunt de ‘Terugblikken’ gebruiken die je iPad standaard in je fotobibliotheek maakt (tik in de Foto’s-app linksboven op het menuknop en ga naar ‘Voor jou’). Maar er is een betere manier …

Zelf een album maken

Maar het is leuker en beter om zelf een speciaal album te maken. Dat doe je op de volgende manier.

Foto-album maken in de Foto’s-app op de iPad Open de app ‘Foto’s’ en tik linksboven op de menuknop; Tik op ‘Alle albums’ en op het plusteken linksboven; Kies voor ‘Nieuw album’ en geef het album een naam; Voeg de foto’s toe (hoe meer, hoe beter); Open de map met foto’s en tik op het icoontje met de drie puntjes; Kies voor ‘Diavoorstelling’.

Tik aansluitend ook nog even op de diavoorstelling en op ‘Opties’. Daarna kun je het thema, de muziek en snelheid aanpassen. Zorg er wel even voor dat je de optie ‘Herhaal’ in ieder geval nog aanzet.

Je kunt in plaats van ‘Diavoorstelling’ ook kiezen voor ‘Speel terugblikvideo af’, maar deze optie stopt nadat alle foto’s getoond zijn. Dus deze instelling is minder geschikt om je iPad als digitaal fotolijstje te gebruiken.

Neerzetten of ophangen?

Veel iPad-hoesjes hebben de optie om de tablet neer te zetten. Heb je niet zo’n hoesje? Dan kun je de iPad die je als fotolijstje wilt gebruiken ook aan de muur ophangen. Daar heb je een muurbeugel voor nodig. Een voorbeeld van een goede muurbeugel voor de iPad is de Nedis Tablethouder (16,40 euro).

iPad kopen

Ben je na het lezen van dit artikel eigenlijk wel klaar met je oude iPad en ben je toe aan een nieuwe? De reguliere iPad 2022 is een prima keuze. Check wel even onze iPad 2022-prijsvergelijker. Zo ben je altijd op de hoogte van de beste prijs!

