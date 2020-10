De iPad Air 2020 is sterk genoeg om als laptop te gebruiken. Met de aanschaf van een toetsenbordhoes is de ‘laptopervaring’ al helemaal compleet. Lees hier welk toetsenbord je het best kunt aanschaffen.

Tijdens het september-event onthulde Apple de vierde generatie van de iPad Air. Apples tablet, die tussen de ‘gewone’ iPad en iPad Pro invalt, is voor de meeste mensen simpelweg de beste optie. De Air leent namelijk de beste kenmerken van de Pro, waaronder het moderne design en de krachtige specificaties, maar dan voor honderden euro’s minder.

Onder de motorkap van de iPad Air (2020) zit de gloednieuwe A14 Bionic-chip. Dit is de meest krachtige processor die Apple ooit heeft gemaakt en dat merk je. De tablet is sneller, draait games vloeiender en vliegt door de software heen.

De iPad Air 2020 is inmiddels sterk genoeg om een laptop te vervangen. Met de aanschaf van een toetsenbordhoes is de ‘laptopervaring’ helemaal compleet. Een toetsenbord geeft een betere typervaring en maakt van snel een document voltikken een peulenschil.

Waarom een toetsenbord?

Met de aanschaf van een toetsenbord maak je van de iPad Air 2020 een completer product. Als je daarbij ook nog kiest voor een toetsenbord met trackpad kom je nog dichterbij een solide laptopalternatief. Dankzij de extra ondersteuning in iPadOS 14 kun je een trackpad gebruiken voor cursor- en multi-gebarenbesturing. Ideaal toch?

Apple Magic Keyboard

De eerste aanbeveling wijden we aan het Magic toetsenbord van Apple. Het toetsenbord is wat prijzig, maar sluit qua ontwerp wel naadloos aan op de iPad Air 2020. Het verlichte toetsenbord en trackpad voor cursor- en multi-gebarenbesturing maken het ‘magische’ toetsenbord tot de meest geschikte keuze.

→ Bestel Apple Magic Keyboard via Apple voor 339 euro

Apple Smart Keyboard Folio

Dit toetsenbord in combinatie met laptophoes, biedt je iPad Air 2020 net wat meer bescherming. Nog een voordeel: je hoeft dit toetsenbord nooit op te laden of via Bluetooth met je iPad te verbinden. Koppel simpelweg de tablet en het toetsenbord aan elkaar en begin direct met typen.

Klein minpuntje is het ontbreken van een trackpad. Ga bij jezelf na voor welke zaken je het toetsenbord inzet. Als je enkel op het internet surft, films kijkt en misschien hier en daar wat e-mails tikt, is een toetsenbord zonder trackpad prima.

→ Bestel Apple Smart Keyboard Folio via Coolblue voor 199 euro

Logitech Folio Touch

De Logitech Folio Touch heeft een volledig verlicht toetsenbord. Dit toetsenbord verbind je eenvoudig via de Smart Connector. Verder heeft de Folio Touch verschillende sneltoetsen. Daarmee kun je onder andere gemakkelijk terug naar het beginscherm, de helderheid van de toetsenbordverlichting en het volume aanpassen.

De Folio Touch is nu nog niet in Nederland beschikbaar. Het is nog een kwestie van geduld, maar dan heb je ook wat. Het toetsenbord met trackpad is namelijk vergeleken met het Magic toetsenbord van Apple een stuk zachter geprijsd. Naar verwachting is de prijs rond de 160 euro.