De nieuwe MacBooks met Apples eigen M1-chip brengen heel wat verbeteringen met zich mee. Een belangrijke toevoeging is dat je iPhone-apps óók op je Mac kunt draaien. Hoewel ze nog niet allemaal beschikbaar zijn in de Mac App Store, is het via een omweg toch mogelijk om iOS-apps op een M1-Mac te downloaden en gebruiken. Zo werkt het.

Tip: zo kun je elke iOS-app op je M1-Mac downloaden

Omdat de Apple Silicon Macs net als de iPhone en iPad een eigen chip hebben van Apple, kun je ook iOS-apps downloaden op deze Macs, zelfs als een ontwikkelaar geen aparte macOS-app heeft gemaakt. Hoewel sommige ontwikkelaars zich daardoor hebben teruggetrokken uit de Mac App Store, is er toch een manier om iOS-apps te downloaden op deze M1-Macs.

Om apps te draaien op je M1-Mac heb je de app-bestanden nodig. Dit zijn mappen met een .ipa extensie. De bestanden moeten wel gekoppeld zijn aan je Apple ID, zodat je het niet zomaar kunt delen met anderen. Voorheen was het mogelijk om deze bestanden te vinden in je iTunes backups, maar dat gaat niet meer. Gelukkig is er wel een ander trucje voor.

Met de app iMazing download je namelijk de .ipa bestanden van apps die je hebt aangeschaft via je iPhone of iPad naar je Mac. De app is eigenlijk bedoeld voor het beheren en het maken van een backup van je apps, maar biedt nu ook een uitkomst als je de apps wilt draaien op je Mac.

Dubbelklik simpelweg op de iOS-apps die je op je Mac wilt downloaden. De .ipa bestanden worden dan in je ‘Apps’-map geïnstalleerd zoals elke andere app. Het is hierbij natuurlijk wel belangrijk dat je dezelfde Apple ID gebruikt voor je iPhone of iPad, als voor je MacBook met M1-chip.

iOS-apps op een M1-Mac downloaden doe je zo:

Start iMazing op je Mac en koppel je iPhone of iPad met een kabel aan je Mac; Selecteer ‘Apps’ voor de iPhone of iPad die met je Mac gekoppeld is; Selecteer ‘Apps beheren’ in het tabblad onderaan; Kies ‘Bibliotheek’ in het venster dat verschijnt; Dubbelklik op de apps die je op je M1-Mac wilt om ze te downloaden; Klik met je rechtermuisknop op de gedownloade app uit de lijst en kies ‘Export ipa’; Dubbelklik vervolgens op het .ipa-bestand om de app op je M1-Mac te installeren.

Het kan zijn dat iOS-apps toch niet optimaal werken op je M1-Mac. Ontwikkelaars hebben hun apps soms nog niet beschikbaar gemaakt in de App Store, omdat ze nog niet geoptimaliseerd zijn voor de Mac. Zo kun je de Netflix-app bijvoorbeeld alleen gebruiken in een venster van een vast formaat, en kun je niet op volledig scherm kijken.

Deze methode is dus niet geheel vrij van bugs, maar biedt wel een handige omweg om toch je iOS-apps op de M1-Mac te gebruiken. Het is echter niet te zeggen hoe lang deze methode nog werkt. Mogelijk steekt het bedrijf hier op een gegeven moment een stokje voor.

Meer over M1-Macs

Tijdens het laatste Apple-event van dit jaar onthulde het bedrijf uit Cupertino zijn nieuwe Apple Silicon Macs met eigen M1-chip. Hiermee breekt een nieuw hoofdstuk aan voor de Mac en is het bedrijf niet meer afhankelijk van Intel, die voorheen voor de processors in Apple-computers zorgde.

De eerste Macs die de overstap maken zijn de MacBook Air, MacBook Pro (met 13 inch-scherm) en Mac mini. Wil je meer weten? Wij hebben de M1-MacBook Air getest en vertellen je in onze uitgebreide review wat we ervan vonden. Liever kijken? In de video hieronder nemen we onze ervaringen met je door.