Je kunt iOS 27 beter (nog) niet installeren op je iPhone – om deze nadelen

Yannick Chalkiopoulos
Yannick Chalkiopoulos
15 juli 2026, 14:09
3 min leestijd
Je kunt iOS 27 beter (nog) niet installeren op je iPhone – om deze nadelen

De publieke testversie van iOS 27 is verschenen! Om deze nadelen kun je beter nog even wachten met het installeren van iOS 27 op je iPhone.

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Publieke testversie iOS 27

Apple heeft de publieke testversie van iOS 27 uitgebracht! Waar de eerste testversies van iOS 27 zijn bedoeld voor ontwikkelaars, kunnen alle gebruikers aan de slag met de publieke bèta van de softwareversie. Wil jij alle nieuwe functies van iOS 27 als eerste testen? Dan is de publieke testversie van iOS 27 de manier om de grootste update van 2026 nu al te installeren op je iPhone. Toch kun je dat beter niet doen, want nog niet alle functies werken naar behoren.

Publieke bèta van iOS 27 is uit: zo krijg je alle nieuwe functies als eerste

Publieke bèta van iOS 27 is uit: zo krijg je alle nieuwe functies als eerste

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De publieke bèta is een testversie van iOS 27. Dat betekent dat de software nog niet helemaal af is, maar de eerste functies wel al uitgeprobeerd kunnen worden door gebruikers. Op die manier komt Apple erachter of alle nieuwe functies naar behoren werken en waar de knelpunten zitten in de software. Dat is ook wel nodig, want er duiken vaak nog softwarefouten op in de eerste testversies van een grote update. Het is daarom verstandig om nog even te wachten met het installeren van iOS 27.

ios 27 18 pro

Softwarefouten

Apple bereidt met iOS 27 de grootste update van 2026 voor. Grote updates gaan vaak gepaard met softwarefouten, die er in de eerste testversies uit worden gehaald. Dat is niet alles, want ontwikkelaars krijgen bij de eerste testversies van iOS 27 de kans om applicaties aan te passen op de nieuwe versie van het besturingssysteem. Besluit je om de publieke testversie van iOS 27 te installeren? Dan bestaat de kans dat je favoriete applicatie nog niet helemaal is voorbereid op de update naar iOS 27.

De nieuwe softwareversie is bovendien nog niet volledig geoptimaliseerd, waardoor de accu van je iPhone sneller leeg kan gaan met de publieke testversie van iOS 27. Haalt jouw iPhone het einde van de dag al niet? Wacht dan nog even met het installeren van iOS 27, want de publieke bèta vraagt waarschijnlijk nóg meer van de accu in je iPhone. Apple heeft tijd nodig om nieuwe functies efficiënter te maken, dat met de uiteindelijke versie in september vaak pas gebeurt.

apple intelligence siri

iOS 27 tóch installeren?

Wil je toch aan de slag met iOS 27? Maak dan eerst een back-up van je iPhone, zodat er geen belangrijke gegevens verloren gaan. Het is aan te raden om de publieke testversie te installeren op een iPhone die je niet dagelijks gebruikt. Zo heb je geen last van eventuele softwarefouten op je dagelijkse toestel. Hier vertellen we meer over het installeren van de publieke testversie van iOS 27.

Release van iOS 27

De belangrijkste functies van iOS 27 zijn in Nederland en België bovendien voorlopig niet te gebruiken. Siri AI is uitgesteld in Europa, waardoor je de verbeterde spraakassistent niet direct kunt gebruiken bij de release van iOS 27. Hetzelfde geldt voor alle nieuwe functies die werken met Siri AI. Het is nog onduidelijk wanneer Apple Siri AI wél uitrolt in de Europese Unie, dus dat duurt vermoedelijk nog wel even.

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Met iOS 27 focust Apple op het verbeteren en stabiliseren van de bestaande software, waardoor dit één van de betrouwbaarste publieke testversies is in lange tijd. Wil je geen risico nemen? Wacht dan nog even met het installeren van iOS 27, want de definitieve versie verschijnt in september. Die maand komen alle grote updates van 2026 uit en Apple heeft dan meer tijd gehad om de softwarefouten op te lossen. Wil je geen enkele update van Apple missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!

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Bron afbeelding: 9to5mac
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