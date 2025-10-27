iPhone 17 Pro: tot €600 inruilvoordeel!

iOS 26 verwijdert handige functie van je toetsenbord: zo krijg je die terug

Yannick Chalkiopoulos
Yannick Chalkiopoulos
27 oktober 2025, 17:59
2 min leestijd
Apple verwijdert met iOS 26 een handige functie van je iPhone-toetsenbord. Benieuwd welke dat is? Zo krijg je de feature weer terug!

Toetsenbord in iOS 26

Heb jij iOS 26 geïnstalleerd op je iPhone en maak je sindsdien meer typfouten? In dat geval ben je niet de enige, want Apple heeft een belangrijke functie van het toetsenbord op je iPhone verwijderd. Je ziet in iOS 26 niet meer standaard een voorvertoning van de toets die je aanraakt. Waar je eerder nog een grote versie van de ingedrukte toets zag, heeft Apple deze handige functie van het toetsenbord in iOS 26 standaard uitgeschakeld.

In iOS 18 en eerder verschijnt de letter, het cijfer of leesteken dat je indrukt op het toetsenbord in het groot op je scherm. Zo zie je duidelijk welke toets je aanraakt op je iPhone, maar dat is in iOS 26 niet meer het geval. Apple heeft de instellingen van de iPhone aangepast, waardoor je de voorvertoningen van tekens zelf kunt in- of uitschakelen. Ben je benieuwd hoe je dat doet? Wij leggen het uit!

ios 26 instellingen teken

Voorvertoning inschakelen

Heb je meer moeite met typen na het installeren van iOS 26? Het is dan aan te raden om de voorvertoning van tekens op het toetsenbord weer in te schakelen. Met deze functie is duidelijker zichtbaar welke toets je aanraakt, zodat je minder snel typfouten maakt. Zo zie je direct of je het juiste leesteken selecteert op je toetsenbord. Je schakelt voorvertoning in iOS 26 op de volgende manier weer in:

  1. Open ‘Instellingen’ op je iPhone;

  2. Ga naar ‘Algemeen’;

  3. Kies voor ‘Toetsenbord’;

  4. Schakel ‘Voorvertoning teken’ in.

Heb je voorvertoning weer ingeschakeld op je iPhone? Je ziet dan veel duidelijker welke letters, leestekens en cijfers je intypt op je toetsenbord. Voorvertoning is een handig hulpmiddel om minder snel fouten tijdens het typen te maken. Wanneer je een verkeerde toets aanraakt is dit direct zichtbaar, zodat je het incorrecte leesteken weer kunt corrigeren. Zo voorkom je dat het woord onleesbaar wordt door meerdere typfouten achter elkaar.

ios 26 voorvertoning

Meer over iOS 26

Met iOS 26 komen veel nieuwe functies naar je iPhone, maar Apple schakelt dus ook een handig onderdeel uit. Het verdwijnen van de voorvertoning is een subtiele verandering, die je misschien niet direct door hebt in iOS 26. Toch is de voorvertoning een belangrijke functie van het toetsenbord, omdat die het typen op je iPhone vergemakkelijkt. Op de iPad is deze feature niet beschikbaar, deze blijft exclusief voor de iPhone.

Zeker als je in iOS 26 meer typfouten maakt is het aan te raden om voorvertoning weer in te schakelen. De functie van het toetsenbord helpt veel gebruikers om accurater te typen en minder spelfouten te maken. Vond je deze tip handig en wil je meer weten over iOS 26? Bekijk dan hier welke problemen iOS 26 nog meer naar je iPhone brengt en hoe je ze oplost! Schrijf je ook in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!

iOS iOS 26 Apple

