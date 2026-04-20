Deze leuke iOS 26-functie kun je bij ál je apps gebruiken: zo doe je dat

Wil je jouw iPhone een frissere uitstraling geven? Dan moet je deze functie in iOS 26 eigenlijk meteen uitproberen.

Deze iOS 26-functie kun je bij ál je apps gebruiken: zo doe je dat

Apple geeft je steeds meer mogelijkheden om je iPhone helemaal naar je eigen smaak aan te passen. Met iOS 26 is daar weer een handige functie bijgekomen die je beginscherm extra op laat vallen!

Het gaat om de functie waarmee je de app-icoontjes automatisch dezelfde kleur kunt geven als je iPhone of het hoesje. Het zorgt er in ieder geval voor dat de iOS 26-apps op je iPhone beter bij elkaar passen. In plaats van losse kleuren en stijlen, krijgt je hele homescreen een universele look.

Heb je bijvoorbeeld een blauwe iPhone, dan kleuren je apps subtiel blauw mee. Een oranje hoesje? Dan kleuren ze oranje als je voor die optie kies. Maar let op, het aanpassen van de kleuren aan je hoesje werkt alleen bij een officieel Apple-hoesje.

Zo geef je (de meeste) apps in iOS 26 de kleuren van je iPhone of het hoesje. Open het beginscherm en houd je vinger even ingerukt op een lege plek op het scherm; Als de icoontjes beginnen te wiebelen, tik je linksboven op ‘Wijzig’; Kies in het menu voor de optie ‘Pas aan’; Tik op de optie ‘Getint’; Helemaal onderaan verschijnt een rij nieuwe icoontjes. Het icoontje links geeft je icoontjes de kleur van je iPhone; Met het icoontje daar rechts van geef je de apps de kleur van je iPhone-hoesje; Tik op een lege plek in het beginscherm om de nieuwe kleur van je apps op te slaan.

Vind je de nieuwe kleuren van de iPhone-apps in iOS 26 toch niet helemaal je ding. Dan kun je ze ook weer terugzetten naar hun oorspronkelijke look. Dat doe je door tijdens stap 4 hierboven op ‘Standaard’ te tikken.

