3x zo maak je in iOS 26 eenvoudig opslagruimte vrij in je iCloud

Kun je in iOS 26 niets meer opslaan in je iCloud, probeer dan eerst deze drie manieren om razendsnel weer wat iCloud-ruimte vrij te maken.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zo maak je in iOS 26 iCloud-ruimte vrij

Als de opslagruimte in je iCloud volraakt, wordt er uiteindelijk geen reservekopie meer gemaakt van je iPhone en worden nieuwe foto’s en video’s ook niet meer geüpload. Apple wil natuurlijk dat je er dan extra iCloud-ruimte bijneemt. Maar je kunt dat geld ook in de zak houden en gewoon wat iCloud-ruimte vrijmaken. Hier zijn drie manieren om dat te doen!

1. Verklein de grootte van je iCloud-backup

Het is natuurlijk prima dat er een iCloud-backup van je iPhone wordt gemaakt. Maar er zitten vaak ook reservekopieën in van apps die je niet (meer) gebruikt. Die kun je uitschakelen. Bovendien kun je oude iCloud-backups verwijderen om opslagruimte vrij te maken. We laten je zien hoe je dat doet.

Open de app Instellingen en tik op je naam; Tik op ‘Back-up in iCloud’; Kies het apparaat waarvan je de back-up wilt aanpassen; Schakel de apps uit waar je geen backup van hoeft;



Als er na stap 2 oude apparaten zichtbaar zijn, kun je de back-ups daarvan ook verwijderen. Tik op het betreffende apparaat en dan op ‘Schakel uit en verwijder uit iCloud’.

2. Controleer ‘Aanbevolen voor jou’

De functie ‘Aanbevolen voor jou’ helpt je met het controleren of er foto’s of grote bestanden zijn die je misschien niet meer nodig hebt en kunt verwijderen. Dit doe je op de volgende manier:

Open de app Instellingen, tik op je naam en dan op ‘iCloud’;

Tik op ‘Aanbevolen voor jou’;

Tik op ‘Je foto’s en video’s controleren’ om duplicaten te vinden;

Tik op ‘Grote bestanden controleren’ om grote bestanden te vinden die je kunt verwijderen.

Welke opties zichtbaar zijn, hangt af van wanneer je ze voor het laatst hebt doorlopen. Is dat nog maar kort geleden, dan zie je dat beneden terug onder ‘Voltooid en verwijderd’.

3. Verwijder foto’s en video’s uit iCloud Foto’s

De app iCloud Foto’s gebruikt iOS 26 iCloud-opslagruimte om al je foto’s en video’s op je Apple-apparaten up-to-date te houden. Foto’s en video’s die je niet meer nodig hebt, kun je verwijderen uit de app Foto’s op alle apparaten. Dat gaat zo:

Open de app Foto’s en tik beneden op ‘Bibliotheek’;

Tik rechtsboven op ‘Selecteer’;

Selecteer foto’s en/of video’s die je wilt verwijderen;

Tik rechtsonder op het prullenbakje.

Als je iCloud Foto’s niet gebruikt, maakt de filmrol deel uit van je iCloud-reservekopie. Als je wilt controleren hoeveel opslagruimte deze in beslag neemt, herhaal je de stappen uit tip 1. Foto’s staat dan in de lijst met apps.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer tips?

Vond je deze tips leuk en wil je er nog meer? Op iPhoned lees je elke week handige tips en trucs voor je iPhone. Check hieronder alvast de meest recente tips!