Pas op: met iOS 26 verdwijnt deze populaire functie van je iPhone (zo los je dat op)

Ben je van plan om iOS 26 te installeren? Pas dan op, want met iOS 26 verdwijnt een populaire functie van je iPhone. Zo los je dat op!

iOS 26

Apple heeft iOS 26 uitgebracht! Op maandag maandag 15 september kwam de grootste update van het jaar naar je iPhone. Apple heeft het besturingssysteem voorzien van een nieuwe interface en veel meer functies. Dat is niet alles, want met iOS 26 verdwijnt er ook een populaire functie van je iPhone. Na het installeren van de softwareversie zie je geen streep meer standaard aan de onderkant van het beeldscherm.

Apple introduceerde deze streep bij de iPhone X, toen de homeknop van de smartphone verdween. Met de streep kun je gemakkelijker navigeren tussen applicaties, door simpelweg over de lijn naar links of rechts te vegen. Met deze veegbeweging open je eenvoudig de vorige of volgende applicatie. De lijn is sinds 2017 altijd zichtbaar op de iPhone, maar daar is dit jaar verandering in gekomen. Met iOS 26 verdwijnt de veelgebruikte functie van je iPhone. Benieuwd hoe die streep in iOS 18 werkt? Bekijk het hier:

Zo los je dat op

Gebruik je de streep op je iPhone regelmatig? Dan hebben we slecht nieuws, want met iOS 26 is de functie niet meer standaard zichtbaar op je iPhone. Je ziet de lijn wel nog op het Vergrendelscherm van de iPhone, maar deze verdwijnt als je een applicatie gebruikt. Dat is een groot verschil met iOS 18 en eerdere softwareversies, waar de streep juist standaard in beeld werd weergegeven.

Open je in iOS 26 een applicatie? De streep is dan enkel in het begin zichtbaar, daarna verdwijnt de lijn. Er is geen mogelijkheid om de functie in iOS 26 standaard aan te zetten op de functie, maar je kunt wél nog gemakkelijk navigeren tussen applicaties. Door op de onderkant van het beeldscherm te tikken verschijnt de streep weer in beeld. Het is vervolgens nog steeds mogelijk om naar links of rechts te vegen over de onderkant van het scherm op de iPhone. Op die manier wissel je alsnog eenvoudig tussen verschillende apps.

Meer over iOS 26

Met iOS 26 verdwijnt de lijn onderin het beeldscherm van je iPhone, maar het is nog steeds gemakkelijk om te navigeren tussen applicaties. Het is niet duidelijk waarom Apple ervoor heeft gekozen om de functie van de iPhone met iOS 26 aan te passen. Het is mogelijk onderdeel van alle vernieuwingen, die met de nieuwe interface naar de iPhone komen. Apple introduceert met iOS 26 Liquid Glass, waardoor het besturingssysteem er compleet anders uitziet.

Het nieuwe ontwerp komt ook naar een groot deel van alle Apple-apps, die standaard op je iPhone staan. Daarnaast krijgen applicaties als Foto’s, Apple Kaarten, Berichten, Telefoon, Wallet en Camera er op de iPhone veel meer functies bij met iOS 26. Ben je benieuwd naar alle veranderingen? Lees hier alles over de grootste software-update van het jaar! Benieuwd of jouw iPhone wel ondersteuning heeft voor de update? Bekijk hier welke iPhones werken met iOS 26.