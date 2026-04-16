Deze verborgen truc in iOS 26.4 ken je nog niet (en die is heel handig)

Apple heeft met iOS 26.4 veel handige functies naar je iPhone gebracht, maar één truc ken je waarschijnlijk nog niet. Hier vind je de nieuwe feature!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Truc in iOS 26.4

Je iPhone heeft er weer nieuwe functie bijgekregen! Eind maart bracht Apple iOS 26.4 uit, waarmee veel verbeteringen naar je iPhone kwamen. Apple heeft nieuwe emoji toegevoegd, de instellingen van je iPhone aangepast en Liquid Glass opnieuw verbeterd. Veel veranderingen in iOS 26.4 zijn inmiddels bekend, maar één handige truc is goed verborgen op je iPhone. Het is in iOS 26.4 gemakkelijker om updates in de App Store te vinden.

In de App Store kun je niet alleen nieuwe applicaties installeren, maar ze ook bijwerken naar de nieuwste softwareversie. Het is belangrijk om apps eens in de zoveel tijd te updaten, zodat je toegang krijgt tot de nieuwste functies. Dat is niet alles, want ontwikkelaars zorgen er met tussentijdse software-updates ook voor dat de beveiliging op orde blijft. Het overzicht van alle beschikbare updates in de App Store was lange tijd moeilijk vindbaar, maar een handige truc in iOS 26.4 brengt daar verandering in.

Heb jij automatische updates in de App Store uitgeschakeld? In dat geval is deze nieuwe functie in iOS 26.4 niet alleen handig, maar ook belangrijk. Het is verstandig om applicaties regelmatig bij te werken naar de nieuwste softwareversies, zodat ze veilig blijven om te gebruiken. Je hoeft vanaf iOS 26.4 niet meer te zoeken naar het overzicht met alle beschikbare updates in de App Store. Met deze truc in iOS 26.4 heb je deze lijst zo gevonden:

Ga op je iPhone naar het beginscherm; Houd het icoon van de App Store ingedrukt; Tik op ‘Updates’; Kies tot slot voor ‘Werk alle bij’ om alle updates uit te voeren.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wil je niet alle applicaties bijwerken naar de nieuwste softwareversie? In dat geval kun je ook op ‘Werk bij’ achter iedere app tikken, zodat je niet iedere update hoeft te installeren. Met deze truc op het beginscherm van je iPhone maakt Apple het in iOS 26.4 veel eenvoudiger om alle updates te vinden. Zorg er dus voor dat je de nieuwe functie regelmatig gebruikt, zodat jouw apps up-to-date blijven. Op die manier worden applicaties beter én veiliger.

De App Store heeft al langer een aantal snelkoppelingen op het beginscherm van je iPhone. Deze verschijnen als je het icoon van de App Store ingedrukt houdt. Nieuw in iOS 26.4 is dat het tabje ‘Updates’ in dit menu verschijnt. Deze optie ontbrak eerder, waardoor je zelf op zoek moest naar alle updates in de App Store. Met de slimme truc in iOS 26.4 is dat gelukkig niet meer nodig.

Meer iPhone-tips

Met deze handige truc in iOS 26.4 kun je gemakkelijk alle beschikbare updates bekijken in de App Store. Wil je applicaties niet handmatig bijwerken naar de nieuwste softwareversie? Je kunt dan beter automatische updates inschakelen, zodat ze direct worden geïnstalleerd als ze beschikbaar zijn. Je vindt deze optie onder ‘Instellingen > Apps > App Store > Automatische downloads’ kun je instellen dat apps vanzelf bijgewerkt worden. Zet daarvoor de schakelaar achter ‘Appdownloads’ aan.

Apple heeft je iPhone dus weer wat handiger gemaakt met iOS 26.4. Naast deze slimme truc heeft iOS 26.4 meer nieuwe functies naar je iPhone gebracht, daarover lees je hier meer.