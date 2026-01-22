iOS 26.1 vs iOS 26.3: deze Apple-app krijgt er een handige functie bij

Met iOS 26.3 krijgt een Apple-app er een handige functie, die in iOS 26.1 nog niet beschikbaar was. Zo werkt de nieuwe feature!

iOS 26.3

Er komt weer een nieuwe softwareversie aan voor je iPhone! Apple werkt aan iOS 26.3, waarmee meer functies en verbeteringen op de iPhone worden geïntroduceerd. Eén van die nieuwe functies is terug te vinden in de Herinneringen-app van Apple. Deze applicatie moet het eenvoudiger maken om taken te onthouden. Zo kun je boodschappenlijstjes invoeren of herinneringen instellen voor het maken van een afspraak.

In de Herinneringen-app kun je een datum en tijdstip invoeren, zodat je op het juiste moment een reminder voor de taak krijgt. Deze herinnering krijg je in de vorm van een melding, maar die verdwijnt al snel weer uit beeld. Het gevaar dat je de reminder alsnog vergeet is daardoor groot. Met iOS 26.3 komt daar verandering in, want Apple brengt een handige functie naar de Herinneringen-app. Zo werkt die!

Alarm instellen voor herinneringen

Waar je in iOS 26 alleen een melding krijgt van de Herinneringen-app, kunnen alle gebruikers vanaf iOS 26.3 ook een alarm instellen in de applicatie. Dit alarm ziet er hetzelfde uit als de wekker in de Klok-app, die je actief moet sluiten met een veegbeweging over het scherm. Sluimeren is ook een optie, zodat je na een bepaald aantal minuten opnieuw wordt herinnerd aan de melding. Dat stel je als volgt in:

Open de Herinneringen-app; Tik op de blauwe plusknop (+) rechtsonder in beeld; Vul de naam van de herinnering in; Zet de schakelaar achter ‘Dringend’ aan; Voer onder ‘Datum’ en ‘Tijd’ het gewenste moment in; Tik tot slot op het blauwe vinkje rechtsboven in beeld om de herinnering in te stellen.

Heb je een dringende herinnering ingesteld? Je krijgt dan een schermvullend alarm te zien op het tijdstip van de reminder. Deze wekker wordt altijd geactiveerd, zelfs als je iPhone een bepaalde focus heeft op dat moment. Het alarm gaat ook af als het geluid op je iPhone is uitgeschakeld. Met deze nieuwe functie in iOS 26.3 zorgt Apple ervoor dat je geen enkele reminder uit de Herinneringen-app vergeet.

Onderdeel van iOS 26.2

Komt deze functie je bekend voor? Dat is goed mogelijk, want Apple heeft de functie voor een aantal gebruikers al uitgerold in iOS 26.2. Met iOS 26.3 komt het instellen van het alarm beschikbaar voor alle gebruikers. Dit is een groot voordeel, waardoor de Herinneringen-app straks interessanter is om te gebruiken. Het wordt in ieder geval veel eenvoudiger om bepaalde taken te onthouden.

Is de handige functie met iOS 26.2 nog niet naar jouw Apple-apparaat gekomen? In dat geval hoef je niet lang meer te wachten, want iOS 26.3 verschijnt nog in januari. Lees hier wat de verwachte releasedatum van de update is. Vond je deze tip handig en wil je meer weten over alle nieuwe functies en softwareversies van Apple? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!