iOS 18 heeft er een handige feature bij (die je hier vindt op je iPhone)

Volgende maand presenteert Apple iOS 19, maar ondertussen heeft iOS 18 er nog een handige feature bij gekregen. Hier vind je de functie!

iOS 18

Het is bijna een jaar geleden dat Apple iOS 18 aankondigde. Met de nieuwe softwareversie kreeg je meer vrijheid bij het inrichten van het beginscherm en het Bedieningspaneel. Dat is niet alles, want je kreeg voor het eerst ook de mogelijkheid om de standaardapps op je iPhone aan te passen. Apple introduceerde die feature niet geheel vrijwillig in iOS 18, want dit is het gevolg van Europese wetgeving.

Nieuwe Europese regeling heeft Apple gedwongen om bepaalde systemen open te stellen voor derde partijen. Dat is de reden dat je nu alternatieve webwinkels kunt installeren en niet meer afhankelijk bent van de standaard Apple-apps. Het is mogelijk om zelf te kiezen welke applicaties je standaard gebruikt als camera, om mails mee te versturen of als fotobibliotheek. Daar is in iOS 18 nu nog een feature aan toegevoegd, want je kunt voor het eerst een andere vertaal-app instellen.

Standaardapp voor vertalen

Het is al langer mogelijk om een andere standaardapp voor vertalen te kiezen op je iPhone, maar geen enkele applicatie bood ondersteuning voor de nieuwe feature in iOS 18. Daar is nu verandering in gekomen, want Google Translate kan voor het eerst ingesteld worden als standaard vertaal-app op de iPhone. Gebruik je liever Google Translate dan Apple’s eigen Vertaal-app? Zo stel je dat in:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Scrol naar beneden en tik op ‘Apps’; Open ‘Standaardapps’; Kies voor ‘Vertaling’; Selecteer tot slot ‘Google Translate’.

Verschijnt Google Translate niet bij de instellingen voor standaardapps op je iPhone? Controleer dan of je de applicatie wel op je smartphone hebt geïnstalleerd, want dat is een vereiste om Google Translate als standaard vertaal-app in te stellen. Je kunt Google Translate gratis installeren in de App Store, het gebruik van de app is eveneens gratis. De nieuwste versie van Google Translate ondersteunt de feature van iOS 18, die het mogelijk maakt om de app als standaard vertaalprogramma te gebruiken op je iPhone.

Niet meer afhankelijk van Apple-apps

De nieuwe feature van Google Translate is nu beschikbaar op iPhones die draaien op iOS 18.4 of nieuwer. Op de iPad kun je Google Translate eveneens instellen als standaard vertaal-app, daarvoor moet de tablet op iPadOS 18.4 of nieuwer draaien. Zowel de iPhone als de iPad heeft er dus een handige functie bij, waarmee je minder afhankelijk bent van Apple’s eigen applicaties. Je kunt nu zelf bepalen welk programma je gebruikt voor het vertalen van teksten.

Het is de verwachting dat in de toekomst meer apps deze feature van iOS 18 zullen ondersteunen. Ontwikkelaars hebben de tijd nodig om de software aan te passen op de functie van iOS 18. Dat is nu gelukt bij Google Translate, later volgen vermoedelijk meer applicaties. Zo krijg je steeds meer mogelijkheden bij het instellen van de standaardapps op je iPhone. Met iOS 19 komen daar nóg meer opties bij, zo kun je straks zelfs een andere stemassistent kiezen. Lees hier meer over iOS 19!