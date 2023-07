Spijt van iOS 17? Zo ga je weer terug naar iOS 16 op je iPhone

Heb je de publieke bèta van iOS 17 geïnstalleerd, maar heb je spijt van de update? Zo ga je van iOS 17 weer terug naar iOS 16 op je iPhone.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Publieke testversie van iOS 17 is beschikbaar

Apple heeft de eerste publieke bèta van iOS 17 uitgebracht! Het is nu voor iedereen mogelijk om de nieuwe functies van iOS 17 uit te proberen, zodat je niet hoeft te wachten op de officiële release in september. Je moet daarvoor wel een paar extra stappen doorlopen, want je krijgt de update niet automatisch op je iPhone. Wil je iOS 17 proberen? Hier leggen we uit hoe je de update kunt installeren.

Lees ook: Jammer: deze nieuwe functies in iOS 17 zijn niet direct beschikbaar

Let wel op dat het nog gaat om een testversie van iOS 17. Vooral de eerste bèta’s van nieuwe iOS-versies bevatten vaak nog wat fouten. Bij de publieke testversie zijn de meeste problemen al uit de update gehaald, maar het systeem werkt waarschijnlijk nog niet perfect. Heb je spijt van de update? Wij vertellen hoe je van iOS 17 weer terug naar iOS 16 gaat op je iPhone.

Zo zet je iOS 16 terug op je iPhone

Als je eenmaal hebt geüpdatet naar iOS 17 kun je niet zomaar teruggaan naar iOS 16. Je moet namelijk een back-up hebben gemaakt van je iPhone, toen deze nog op iOS 16 (of lager) draaide. Zorg er daarom voor dat je een reservekopie van je telefoon hebt gemaakt vóórdat je de testversie van iOS 17 installeert. Heb je dat niet gedaan en wil je toch downgraden? Lees dan verder, want ook daarvoor hebben we een oplossing.

Het is belangrijk dat je de reservekopie met iOS 16 maakt via Finder of iTunes, dus niet via iCloud. De back-up in iCloud wordt namelijk vanzelf bijgewerkt als je iOS 17 op je iPhone zet. Voor het maken van een reservekopie via Finder of iTunes heb je wel een computer nodig. Dit kan een Mac zijn, of een pc van een ander merk.

Koppel je iPhone via een usb-kabel aan de computer voer eventueel je toegangscode in. Je maakt vervolgens een back-up met de volgende stappen:

Open iTunes of Finder en klik op je iPhone in het menu; Kies voor ‘Algemeen’; Ga naar ‘Reservekopieën’; Klik op ‘Maak op deze Mac een reservekopie van alle gegevens op je iPhone’; Kies tot slot voor ‘Maak nu reservekopie’.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wanneer je een reservekopie met iOS 16 hebt gemaakt op je computer, is het mogelijk om de back-up weer op je iPhone te installeren via ‘Zet reservekopie terug’. Deze functie vind je ook terug onder ‘Reservekopieën’ op je Mac. Zo is het dus mogelijk om van iOS 17 weer terug naar iOS 16 te gaan.

Lees ook: AirTag delen: in iOS 17 kan het eindelijk (en zo werkt het)

Pas wel op dat ook andere gegevens weer terug worden gezet met de reservekopie. Zo kan het dus zijn dat je recente berichten of foto’s kwijt bent. Om dit te voorkomen is het verstandig om deze diensten te koppelen aan iCloud. Je gegevens worden dan opgeslagen in de cloud, waardoor ze niet verloren gaan als je de reservekopie met iOS 16 terugzet op je iPhone.

iPhone terugzetten naar iOS 16 zonder iTunes back-up

Maar wat als je geen back-up had gemaakt in Finder of iTunes? En alleen een in iCloud? Dan wordt het lastig, maar toch is het mogelijk. Je moet dan alleen wel ervoor zorgen dat je alle nieuwe gegevens die je in iOS 17 hebt gebruikt even handmatig ergens opslaat. Je kunt straks alleen een oudere iOS 16 back-up via iCloud terugzetten die je al eerder had gemaakt.

Heb je dat eenmaal gedaan dan moet je op je Mac of Windows-pc eerst nog een iPSW-bestand downloaden met de iOS 16-software. Die kun je op de speciale iPSW-website vinden. Kies de iPhone die je hebt en haal de iOS 16-software binnen. Let op: dit is een groot bestand en het downloaden kan dus even duren.

iOS 16 terugzetten via Finder op de Mac

Heb je een Mac? Dan voer je de stappen uit in Finder. Sluit je iPhone aan op je Mac en open de Finder. Bij Locaties kies je voor je iPhone. Houd nu de [Option]-toets op je Mac ingedrukt en tik op ‘Zoek naar update’. Kies vervolgens het .ipsw-bestand en open het. Installeer vervolgens de software.

iOS 16 terugzetten via iTunes op een Windows-pc

Heb je geen Mac maar een Windows-pc? Dan moet je de stappen via iTunes uitvoeren. Dat doe je zo. Sluit je iPhone aan op je Windows-pc en open in iTunes je iPhone. Houd de [Shift]-toets ingedrukt en klik op ‘Zoek naar update’. Kies het .ipsw-bestand dat je hebt binnengehaald en open dit. Start daarna de installatie.

Oudere back-up van iOS 16 terugzetten

Staat iOS 16 eenmaal weer op je iPhone? Dan kun je een oudere back-up van iOS 16 uit je iCloud terugzetten. Het is niet mogelijk om een back-up gemaakt in iOS 17 terug te zetten.

Terugzetten iOS 16 werkt nog steeds niet

Kan je nog steeds iOS 16 niet terugzetten? Dan moet je de iPhone eerst in de herstelmodus zetten. Hoe je dat doet lees je in het artikel hieronder, onder het kopje ‘Herstel je iPhone’. Daarna volg je de bovenstaande stappen in dit artikel bij ‘iPhone terugzetten naar iOS 16 zonder iTunes back-up’.

Lees meer: Je iPhone gaat niet (meer) aan: dit moet je doen

Meer weten over de nieuwe iOS-versie?

De testversie van iOS 17 is dus al uitgebracht, maar voor de definitieve release heeft Apple nog wat meer tijd nodig. De officiële release is pas in september, als ook de nieuwe iPhone 15-reeks wordt onthuld. Wil je de publieke bèta niet op je iPhone installeren, maar ben je wel benieuwd naar alle nieuwe functies? Lees dan hier alles over de komende iOS-update!

Wil je altijd op de hoogte zijn van nieuws over iOS 17? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!