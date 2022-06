iOS 16: wifi-wachtwoord bekijken en delen met je vrienden

In iOS 16 introduceert Apple veel nieuwe functies en krijgen sommige bestaande onderdelen een flinke update. Ook het delen van je wifi-wachtwoord wordt in iOS 16 makkelijker en je kunt zelfs je wachtwoord bekijken. iPhoned vertelt hoe je dat doet.

Wifi-wachtwoord delen en bekijken op iPhone

Je iPhone heeft een handige manier om je wifi-wachtwoord te delen met je vrienden. Tenminste … je vrienden moeten wel in je contacten staan, ze moeten een iPhone hebben en jouw telefoon moet met wifi verbonden zijn. Oh ja, je moet ook bluetooth aan hebben staan. Hieronder lees je hoe dat precies in zijn werk gaat.

Heeft een van je besties een Android-toestel? Dan wordt het een tikkeltje lastiger. Je moet dan het wachtwoord terugzoeken en handmatig even doorgeven. Nu hebben we daar al een keer een handig trucje voor beschreven in onze iPhone-tips.

Wifi-wachtwoord delen in iOS 16

In iOS 16 gaat Apple het nog wat makkelijker maken om het wifi-wachtwoord terug te vinden (en daarna te delen). Ook je vrienden zonder iPhone hebben hier baat bij. Want je kunt er dan voor kiezen om het wachtwoord te laten zien.

Het is overigens ook fijn voor jou, want je hoeft de tekenreeks niet eerst terug te zoeken als je het wachtwoord niet meer weet. Hieronder lees je hoe je het wifi-wachtwoord kunt delen (en bekijken) in iOS 16.

Wifi-wachtwoord bekijken en delen in iOS 16 op iPhone Tik op ‘Instellingen > Wifi’; Zoek je wifi-netwerk in de lijst en tik op het informatie-icoontje (de ‘i’) erachter; Tik op ‘Wachtwoord’ en vul je toegangscode in (of gebruik Touch ID / Face ID); Het wachtwoord verschijnt, druk op ‘Kopieer’ om het wachtwoord te delen.

Het wachtwoord staat nu in je klembord. Je kunt het wachtwoord nu in een berichtje plakken (bijvoorbeeld WhatsApp of Telegram).

Meer weten over iOS 16?

We hebben een tijdje op iOS 16 moeten wachten, maar tijdens de WWDC 2022 was het dan zover. Op maandag 6 juni introduceerde Apple het langverwachte iOS 16. Net als voorgaande versies, bevat iOS 16 veel toffe vernieuwingen. Wil je meer weten wat er allemaal nieuw is in iOS 16? In het artikel hieronder vind je de belangrijkste features op een rijtje.

