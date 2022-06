iOS 16: toetsenbord krijgt populaire functie van Android

Apple gaat een populaire functie van Android inbouwen. In iOS 16 krijgt het toetsenbord de trilfunctie van Android, genaamd toetsenbordfeedback. Hoe je deze functie aanzet, lees je hier.

iOS 16 toetsenbord: komt met trilfunctie

Eigenlijk moet het niet gekker worden, maar Apple gaat een populaire functie van Android overnemen. In iOS 16 wordt het mogelijk om toetsenbordfeedback aan te zetten. Met deze functie voel je de iPhone heel zachtjes trillen als je op het toetsenbord typt.

De trilfunctie zit al jaren op Android-smartphones en is een veelgevraagde functie voor iOS. Het was al mogelijk om via omwegen en een ‘gejailbreakte’ iPhone (een iPhone waarmee je apps kan installeren die niet in de App Store staan) de trilfunctie toe te voegen. Maar nu lijkt Apple eindelijk een officiële, eigen manier in te bouwen.

Om de functie in iOS 16 aan te zetten, volg je onderstaande stappen:

iOS 16 toetsenbord: trilfunctie aanzetten (toetsenbordfeedback) Tik op de app ‘Instellingen’; Scrol naar beneden en tik op ‘Horen en voelen; Op de volgende pagina scrol je wederom naar beneden en tik je op ‘Toetsenbordfeedback’; Zet de schuifknop bij ‘Voelbaar’ op aan.

Geluid en voelbaar

In iOS 15 (en lager) is het alleen mogelijk om een geluidje te laten horen wanneer je op een toets op het toetsenbord tikt. Met iOS 16 kun je straks het typen op het toetsenbord horen én voelen. Het is natuurlijk ook mogelijk om beide functies (of een van de twee functies) uit te zetten.

Tijdens de WWDC 2022 werd op maandag 6 juni het langverwachte iOS 16 officieel aangekondigd. Net als eerdere updates voor de iPhone, bevat iOS 16 tientallen vernieuwingen, zowel groot als klein. In het artikel hieronder vind je de belangrijkste nieuwe iOS 16-features op een rijtje.

