iOS 16: vergeet nóóit meer mailtjes met ‘Herinnering’ in de Mail-app

De Mail-app heeft met iOS 16 een nieuwe functie gekregen: ‘Herinnering’. Wij leggen uit hoe je deze functie gebruikt en nooit meer een mailtje vergeet.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe functies voor de Mail-app in iOS 16

De Mail-app krijgt een aantal mooie verbeteringen met iOS 16. Naast dat je kan instellen om een verzonden mail terug te halen, is er een nog veel handigere functie gelanceerd. Je hebt namelijk in de Mail-app in iOS 16 de mogelijkheid om een toekomstige herinnering voor een e-mail in te stellen. Maar wat houdt dat in, en waarom zou je het gebruiken?

E-mail? Welke e-mail?

Je kent het wel; je bent op een feestje en krijgt een belangrijk mailtje. Je opent snel je iPhone, leest het en vergeet vervolgens het mailtje weer op ongelezen te zetten. De afzender van het mailtje wacht wekenlang op jouw antwoord, terwijl jij de e-mail allang vergeten bent.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Met de Mail-app van iOS 16 op je iPhone is dat verleden tijd via ‘Herinnering’. Je stelt hiermee in dat je iPhone je een reminder stuurt van een e-mail, zodat je hem niet meer kunt vergeten. In de stappen hieronder leggen we uit hoe je de functie gebruikt.

Zo gebruik je ‘Herinnering’

Open de Mail-app en ga naar je inbox Zoek een e-mail waarvoor je een herinnering wilt ontvangen Veeg langzaam van links naar rechts over het mailtje in je inbox Tik op ‘Herinnering’ Kies wanneer je een herinnering wilt van het mailtje Tip: je kan ook op ‘Herhaal later’ klikken om een eigen tijdsduur in te stellen

Stappen gevolgd? Als de tijd aanbreekt, krijg je een melding van de Mail-app over de e-mail. Deze zie je dan automatisch bovenaan je inbox verschijnen.

Andere functies in de Mail-app in iOS 16

Ook nieuw in iOS 16 is dat je een mailtje kunt inplannen voor later. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om je collega’s te laten denken dat je zelfs midden in de nacht nog aan het werk bent, terwijl je al lang in je nest ligt.

Daarnaast is de zoekbalk van de Mail-app verbeterd. Als je nu een tikfout maakt, of net het verkeerde woord typt, geeft de zoekbalk van de Mail-app je alsnog de juiste resultaten. Zo wordt het een stuk gemakkelijker om dat ene mailtje in je uitpuilende mailbox te vinden.

Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!