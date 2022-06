19 geheime iOS 16 functies die je moet kennen

Het is het leukste van een grote iPhone-update: de vele kleine, maar handige functies die erin verstopt zitten. In dit artikel onthullen we de leukste geheime iOS 16 functies die Apple niet heeft verteld.

iOS 16: geheime functies

Begin juni onthulde Apple het nieuwe besturingssysteem voor de iPhone: iOS 16. Van de grote veranderingen – zoals het nieuwe iPhone-vergendelscherm – had je misschien al gehoord. Maar wat heeft iOS 16 nog meer te bieden?

Hieronder lichten we de leukste verborgen functies van iOS 16 uit. We blijven het artikel aanvullen, dus sla het artikel op en keer nog zeker een keer terug. Op dit moment is iOS 16 nog in bèta; naar verwachting is de software in september voor iedereen te installeren.

1. Maak een sticker van een foto

Het is heel gemakkelijk geworden om een sticker te maken van een afbeelding, en deze te delen in andere apps. De Foto’s-app herkent automatisch het onderwerp op de foto en maakt er een vrijstaande PNG-afbeelding van.

Open in de Foto’s-app een foto; Leg je vinger ongeveer een seconde op het onderwerp en laat los; Tik op ‘Kopieer’ of ‘Deel’ om de sticker te delen.

2. Bekijk en deel je wifi-wachtwoord

Heb je bezoek en wil je het wifi-wachtwoord delen, maar weet je het wachtwoord niet meer? In iOS 16 is er een manier om het wachtwoord te bekijken – en je kunt hem eenvoudig delen. Dat doe je zo:

Open de Instellingen-app en tik op ‘Wifi’; Tik achter je wifi-netwerk op de ‘i’-knop; Tik op ‘Wachtwoord’; Druk op ‘Kopieer’ om het wachtwoord te delen.

Na het tikken op ‘Kopieer’ staat het wachtwoord in je klembord. Je plakt het wachtwoord vervolgens eenvoudig in een app als WhatsApp; handig als het om een wachtwoord gaat met eindeloos veel tekens.

3. Beginscherm blurren

Aan het iPhone-beginscherm veranderde Apple nauwelijks iets, maar er is wel een leuke functie bijgekomen. Je hebt de mogelijkheid om je wallpaper te vervagen:

Open de Instellingen-app; Tik op ‘Achtergrond’; Tik op je startscherm aan de rechterkant; Tik onderin op ‘Leesbaarheidsvervaging’ en druk op ‘Gereed’.

4. Verwijderde chats in Berichten

Wanneer je iets op je iPhone verwijdert, is het vaak nooit écht permanent gewist. Verwijderde mails en foto’s nestelen zich bijvoorbeeld nog eerst in een ‘Recent verwijderd’-album. De Berichten-app van Apple vormde daarop een uitzondering. Verwijderde je een gesprek, dan zag je het nooit meer terug.

Tot iOS 16, want met het nieuwe besturingssysteem zijn verwijderde chatgesprekken te herstellen. Dit is hoe:

Open de Berichten-app; Tik linksboven op ‘Wijzig’; Selecteer ‘Toon recent verwijderd;’ Selecteer de chat die je wilt herstellen en tik op ‘Zet alles terug’.

Verwijderde chats blijven 30 dagen beschikbaar in de map ‘Recent verwijderd’. Daarna worden ze permanent gewist.

5. Vergrendel verborgen foto’s

Foto’s die je liever niet in je Fotobibliotheek hebt staan, kun je al sinds iOS 14 verplaatsen naar de album ‘Verborgen’. Toch waren ze daar niet erg veilig, omdat de map niet kon worden vergrendeld.

Dit verandert met iOS 16, want de album ‘Verborgen’ is vergrendeld. Je komt alleen binnen door authenticatie met Face ID, Touch ID of je toegangscode. Hetzelfde geldt voor de map ‘Recent verwijderd’, die ook vergrendeld is.

Standaard staat de functie aan, maar je kunt het eventueel uitzetten:

Open de Instellingen-app van je iPhone; Scrol naar beneden en tik op Foto’s; Zet de optie ‘Gebruik Face ID/Touch ID/Toegangscode’ aan of uit.

6. Combineer dubbele foto’s

Een gemiddelde Foto’s-bibliotheek staat vol met dubbele foto’s. Nut hebben de duplicaten niet, maar ze nemen wel extra opslagruimte in. In iOS 16 is er een ‘Dubbele onderdelen’-album waarmee iOS die foto’s op slimme wijze samenvoegt:

Open de Foto’s-app; Tik op de categorie ‘Albums’; Navigeer naar beneden en tik op ‘Dubbele onderdelen’; Tik naast de dubbele foto’s op ‘Combineer’; Selecteer ‘Combineer X dubbele’.

Goed om te weten: bij het combineren behoudt Apple de foto die de hoogste kwaliteit heeft. Ook worden relevante gegevens – zoals bijschriften, trefwoorden en favorieten – gecombineerd.

7. Kopieer en plak bewerkingen

Heb je een afbeelding bewerkt, en wil je de aanpassingen ook toepassen op een vergelijkbaar plaatje? Dan is het handig om de aanpassingen te kopiëren en plakken. Voorheen was dat niet mogelijk, maar met iOS 16 wel:

Open de Foto’s-app en tik op een bewerkte afbeelding; Tik op de drie stippen rechtsboven; Kies voor ‘Kopieer bewerkingen’; Ga naar een andere afbeelding en tik op de drie stippen rechtsboven; Tik op ‘Plak bewerkingen’.

8. Verberg de nieuwe Spotlight-knop

Onderaan het thuisscherm bevindt zich een nieuwe knop, die je snel naar de zoekfunctie leidt. Niet blij met de functie? Je kunt hem weer weghalen:

Open de Instellingen-app; Tik op ‘Beginscherm’; Zet de optie ‘Toon Spotlight’ op grijs.

9. Een contact snel verwijderen

Het opschonen van je contactenlijst was een tijdrovende klus. Dat verandert met iOS 16, want er is een manier om een contact snel weg te bonjouren:

Open de Contacten-app; Leg je vinger langer op een contact die je wilt verwijderen; Selecteer ‘Verwijder contact’; Bevestig met ‘Verwijder contact’.

10. Voorkom beëindigen telefoongesprek met aan/uit-knop

Het is je misschien weleens overkomen: je drukt tijdens een telefoongesprek per ongeluk op de aan/uit-knop van de iPhone, waarna het gesprek wordt beëindigd. Je kunt de functie met iOS 16 uitschakelen en dat doe je zo:

Open de Instellingen-app; Tik op ‘Toegankelijkheid’; Kies ‘Aanraken’; Zet ‘Vergendel om oproep te stoppen’ op grijs.

11. Vergrendel Notities met Face ID

Het was al mogelijk om een notitie af te schermen met een code, maar nu hoef je geen cijfertjes meer te onthouden. Het vergrendelen kan namelijk met Face ID. Het is ook mogelijk om ze met de toegangscode van je iPhone te ontgrendelen.

Open Notities; Houd in het hoofdscherm een notitie vast die je wilt vergrendelen; Kies voor ‘Vergrendel notitie’; Tik op ‘Gebruik toegangscode van iPhone’.

12. Snelle notitie

Wil je even snel een aantekening maken, bijvoorbeeld van een telefoonnummer? Met de nieuwe iOS 16-functie ‘Snelle notitie’ is het zo gedaan. Het is een knop in het Bedieningspaneel, zodat je snel toegang hebt. Je moet de regelaar wel nog eerst toevoegen, zo doe je dat:

Open de Instellingen-app; Tik op ‘Bedieningspaneel’; Tik op de groene plus naast ‘Snelle notitie’; Open het Bedieningspaneel en tik op de ‘Snelle notitie’-knop.

13. Plan een e-mail in

Soms is het handig om een mail in de toekomst te versturen, bijvoorbeeld aan jezelf als herinnering. Met de Mail-app van Apple is het voor het eerst mogelijk om e-mails in te plannen:

Open de Mail-app; Stel een nieuw e-mailbericht op; Tik langer op de blauwe knop met pijl; Geef een datum en tijd op waarop je de mail wilt afleveren.

14. Herinnering voor binnenkomende mail

Een andere functie die Apple aan de Mail-app heeft toegevoegd, is het later herinneren voor e-mails. Zo laat je een belangrijke mail op een later moment binnenkomen, zodat je zeker weet dat je hem niet per ongeluk vergeet te beantwoorden.

Open de Mail-app; Veeg de mail naar rechts; Tik op ‘Later’; Geef aan wanneer je aan de mail wilt worden herinnerd.

15. Typen met voelbare feedback

Vind je het fijn als je iPhone geluid maakt tijdens het typen? Je buurman minder. Met iOS 16 is er een ideaal alternatief, want er is een instelling waarbij je voelbare feedback krijgt bij het typen van teksten. Je voelt dan een lichte trilling, alsof je een echte knop aanraakt. Zo stel je het in:

Open de Instellingen-app van de iPhone; Ga naar ‘Horen en voelen’; Tik op ‘Toetsenbordfeedback’; Schakel de optie ‘Voelbaar’ in.

16. ‘Undo’ en ‘redo’ in Foto’s

De Foto’s-app kreeg in de afgelopen jaren veel bewerkingsopties, maar één ergernis bleef. Er was geen knop om de laatste bewerking ongedaan te maken. Met iOS 16 is die zogeheten ‘undo’-knop er wel: het is de klop linksboven met het pijltje naar links. Daarnaast nestelt zich de ‘redo’-knop, waarmee je de actie opnieuw uitvoert.

17. Van foto naar wallpaper

Heb je een foto in de landschapsmodus gemaakt, die niet zou misstaan als wallpaper? In de Foto’s-app is er een optie bij waarbij je de foto de perfecte uitsnede geeft voor een achtergrondafbeelding.

Open een foto in de Foto’s-app; Tik rechtsboven op ‘Wijzig’; Tik rechtsonder op het Bijsnijden-icoon; Tik boven op het grijze icoon met drie vierkantjes (naast het Markering-icoon); Veeg de optie ‘Vrije vorm’ naar links en tik op ‘Achtergrond’.

18. Verander de weergave van meldingen

In iOS 16 heb je meer opties over de manier waarop notificaties worden getoond. Je kunt ze laten weergaven als een stapel, als een lijst, of als ‘Aantal’. Bij het laatste wordt onderin het scherm subtiel weergegeven hoeveel meldingen je hebt. Zo stel je het in:

Open de Instellingen-app; Tik op ‘Meldingen’; Druk op ‘Toon als’; Selecteer ‘Aantal’, ‘Stapel’ of ‘Lijst’.

19. Laat Siri je meldingen voorlezen

Als je niet in staat bent om je meldingen te bekijken, kun je ze Siri op de luidspreker laten voorlezen. Vergeet de optie niet weer uit te zetten als je boodschappen gaat doen … Zo activeer je de optie:

Open de Instellingen-app; Tik op ‘Toegankelijkheid’; Scrol naar beneden en tik op ‘Siri’; Scrol naar beneden en activeer ‘Kondig meldingen aan op luidspreker’.

