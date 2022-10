Sneller typen met het Dvorak-toetsenbord in iOS 16: zo stel je het in!

Je kunt in iOS 16 nóg sneller typen met een speciaal Dvorak-toetsenbord op de iPhone. Wat het is en hoe je dit toetsenbord instelt, vertelt iPhoned je.

Dvorak-toetsenbord op iPhone met iOS 16

Vaarwel QWERTY, hallo DVORAK! Apple heeft stilletjes een nieuwe toetsenbord-indeling in iOS 16 geïntegreerd. Je kunt nu in plaats van het standaard toetsenbord, ook het Dvorak-toetsenbord in iOS 16 instellen.

Hoewel dit toetsenbord wel even wennen is, brengt het ook voordelen met zich mee. Nadat je een tijd met het toetsenbord hebt geoefend moet je sneller kunnen typen, althans dat is de bedoeling. En het mooie is: je hoeft geen speciale app te downloaden of telkens over te schakelen vanaf het ‘normale’ toetsenbord naar een speciaal ontworpen lay-out.

Zo stel je het Dvorak-toetsenbord van iOS 16 in

In iOS 16 vind je het Dvorak-toetsenbord in de Instellingen-app. Daar ga je naar het kopje ‘Algemeen’ en scroll je naar beneden totdat je ‘Toetsenbord’ ziet. Tik daarop en kies vervolgens ‘Toetsenborden’.

Hier moet je dan een Engelstalig toetsenbord instellen. Heb je dat gedaan? Dan kan je op de Engelse toetsenbord-indeling tikken en kiezen voor ‘Dvorak’. Voilà. Je kunt nu relaxter en sneller typen op je iPhone of iPad (als iPadOS 16 straks is gelanceerd).

Dvorak-toetsenbord is sneller én ergonomischer

Het ‘American Simplified Keyboard’, of Dvorak-keyboard heeft zijn naam te danken aan de bedenker. Dit is de Amerikaanse psycholoog August Dvorak. Hij leefde rond 1930 en wilde het typen (toen nog op een typemachine) opnieuw uitvinden.

Het Dvorak-toetsenbord, oorspronkelijk bedoeld voor de getrainde tikker die eenvoudig met 10 vingers kan typen, plaatst de letters die je het vaakst gebruikt in de middelste rij. Hiermee kan je sneller én relaxter typen. Ook op de iPhone met twee vingers moet dit voor meer ontspanning van je twee typende vingers zorgen.

Opvallend is dat dit Dvorak-toetsenbord ontbrak bij de lijst aan vernieuwingen van iOS 16. Je vindt deze optie al wel langer in macOS. Zo zijn er zelfs speciale software-indelingen van deze versie voor linkshandigen gemaakt. Hoewel de indeling dus al een lange tijd gebruikt wordt, komt deze met iOS 16 eindelijk naar je iPhone.

iOS 16 brengt sowieso veel (toetsenbord-)veranderingen met zich mee. Zo kan je naast dit Dvorak-toetsenbord in iOS 16 ook trillende toetsen aanzetten. Dit kun je echter beter niet doen, want het vraagt behoorlijk veel van je batterij.

