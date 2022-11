iOS 16: zo verander je de meldingen in je berichtencentrum

Het meldingencentrum heeft een nieuwe look. Vind je dat helemaal niets? Je kunt deze nieuwe versie van het berichtencentrum in iOS 16 naar wens aanpassen en veranderen.

iOS 16: nieuw ontwerp berichtencentrum

Apple heeft het berichtencentrum in iOS 16 op de schop genomen. De belangrijkste verandering is dat de berichten nu niet meer van boven naar beneden je beginscherm binnenkomen, maar juist van beneden naar boven.

Daarnaast is het nu mogelijk om te kiezen hoe de berichten getoond worden. De weergave van deze meldingen is naar wens aan te passen, zodat je jouw berichtencentrum naar je persoonlijke voorkeur inricht. Zo is het mogelijk om de berichten op een stapel te plaatsen, of juist onder elkaar te laten verschijnen.

Zo pas je het berichtencentrum aan in iOS 16

Ben je niet tevreden met je berichtencentrum? Of wil je eens een andere look proberen? Je kunt de manier waarop je iPhone je berichten toont gemakkelijk wijzigen. Wij leggen je uit hoe je in iOS 16 het berichtencentrum verandert:

Berichtencentrum aanpassen in iOS 16 Open de ‘Instellingen’ op je iPhone; Tik op ‘Meldingen’; Kies bij ‘Toon als’ de weergave die jouw voorkeur heeft.

Om het iOS 16-berichtencentrum te veranderen, moet je kiezen tussen ‘Aantal’, ‘Stapel’ en ‘Lijst’. Deze verschillende weergaven betekenen het volgende:

Aantal: je ziet enkel een getal van het aantal meldingen op je beginscherm.

Stapel: je ziet het bovenste bericht van je meldingen, de rest van je meldingen worden daaronder geplaatst.

Lijst: je berichten worden als een lijst onder elkaar geplaatst en zijn allemaal zichtbaar.

Volgorde van de notificaties veranderen

De volgorde van je berichtencentrum is helaas niet aan te passen. De notificaties worden nu gesorteerd per applicatie, waarmee Apple het berichtencentrum overzichtelijker probeert te maken. Veel gebruikers lijken de chronologische volgorde van het notificatiecentrum te missen, waardoor de vraag toeneemt om de meldingen simpelweg van nieuw naar oud te zetten (ongeacht de app).

Mocht Apple naar deze vraag luisteren, zou er bijvoorbeeld een keuze kunnen komen tussen het klassieke (chronologische) ontwerp van het meldingencentrum en het huidige (per app gesorteerde) ontwerp van de meldingen. Lees hier alvast alle nieuwe functies die met iOS 16.2 waarschijnlijk geïntroduceerd worden.

Meer iPhone-tips voor iOS 16

