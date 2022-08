Een verzonden bericht aanpassen in iOS 16: zo doe je dat

De Berichten-app heeft in iOS 16 een update gekregen. Je kunt een bericht in iOS 16 aanpassen hoewel het al verzonden is. In deze tip lees je hoe deze functie werkt!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 16: pas je bericht naderhand aan

Een van de grootste nieuwe functies van iOS 16 is de mogelijkheid om berichten (in de app Berichten) terug te halen of te wijzigen. Toen Apple deze functie aankondigde kon je het versturen van een bericht 15 minuten lang nog ongedaan maken. Echter, sinds iOS 16 bèta 4 is dit is verkort naar slechts twee minuten.

Ook mag je maximaal vijf keer één bericht wijzigen. Daarbovenop komt dat alle vorige versies zichtbaar blijven. De ontvanger hoeft enkel één keer extra te tikken om dit in te zien. Toch blijft het een enorm handige functie. Lees in dit artikel alles over de mogelijkheden van het aanpassen van een bericht in iOS 16.

Zo bewerk je je bericht

Berichten-apps als WhatsApp en Telegram hebben deze functionaliteit al een lange tijd geleden toegevoegd aan hun arsenaal. Het was dus hoogtijd dat Apple volgde. Maakt een tikfout jouw laatste berichtje super onduidelijk? Of heb je een spelfout gemaakt waarvan je hoopt dat niemand hem opmerkt? In het onderstaande stappenplan lees je hoe je dat kan veranderen!

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Open de Berichten-app op je iPhone; Verstuur een (foutief) berichtje; Houd het desbetreffende berichtje lang vast; Tik op ‘wijzig’; Verander het berichtje.

De ontvanger krijgt wel een melding. Let op, je kan maar 2 minuten lang je bericht aanpassen in iOS 16. Daarna staat het bericht voor eeuwig vast. Of ja, je kan het berichtje ook helemaal verwijderen. Dat moet dan ook wel gebeuren in die 2 minuten.

Let op: iOS 16 is op het moment nog niet beschikbaar voor iedereen. Alleen softwareontwikkelaars kunnen deze functie testen. Wil je heel graag alle nieuwe iOS 16-functies uitproberen? Dan moet je je even aanmelden voor de publieke bèta van iOS 16. Ben je heel benieuwd maar wil je iOS 16 nog niet downloaden? Hou dan onze website in de gaten of meld je aan voor onze nieuwsbrief.