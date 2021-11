iOS 15-trucs: drie superhandige (mini)tips die iedereen moet weten

Je zou denken dat alle geheimen van iOS 15 al bekend zijn, maar toch duiken er constant nieuwe verborgen functies op. Deze drie trucs voor iOS 15 moet iedereen eigenlijk weten, want ze zijn superhandig.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Drie snelle trucs voor iOS 15 die je moet weten

Er is op het eerste gezicht niet heel veel veranderd in iOS 15, maar stiekem zijn er best veel kleine tweaks toegepast. Sommige van deze functies zitten behoorlijk goed verborgen, maar wij hebben er drie gevonden.

1. Adresbalk in Safari verplaatsen (met slechts twee tikken)

Je weet waarschijnlijk al dat de adresbalk in Safari standaard onderaan het venster staat. Om die weer naar boven terug te zetten moet je even in de instellingen duiken. Er is echter een veel makkelijkere manier om de adresbalk te verplaatsen. Met de eerste tip van deze iOS 15-trucs zet je de adresbalk in Safari met twee tikken naar boven of naar onder.

Open Safari op je iPhone en surf naar een website. Tik vervolgens op de knop ‘aA’ in de adresbalk. Kies voor ‘Toon onderste tabbladbalk’ om de adresbalk naar onderen te verplaatsen. Wanneer je de adresbalk naar boven wil verplaatsen, tik je op ‘Toon bovenste adresbalk’.

2. Melding op je iPhone wanneer het gaat regenen

De Weer-app heeft een flinke upgrade gekregen in iOS 15. Hij ziet er niet alleen mooier uit maar er zitten ook verschillende nieuwe functies in. Een daarvan is dat je nu ook een melding kan krijgen wanneer het bijvoorbeeld gaat (of ophoudt met) regenen. Dit moet je wel even aanzetten.

Open de Weer-app en tik op de menuknop rechtsonder (dit is de knop met de drie streepjes). Tik vervolgens rechtsboven op de knop met de drie puntjes en tik op ‘Meldingen’. Tik op ‘Ga door > Sta toe’. Zet de schuifknop bij ‘Mijn locatie’ op aan (soms moet je daarvoor eerst op de knop ‘Instellingen’ eronder klikken).

3. Pdf-bestand voorzien van een wachtwoord

Sinds iOS 15 is het mogelijk om een pdf te vergrendelen. Wat je dan eigenlijk doet is het bestanden beveiligen met een wachtwoord. Dat kan handig zijn met gevoelige gegevens, zoals bijvoorbeeld je rekeningafschrift of een kopie van je paspoort. Dit doe je op de volgende manier.

Een pdf vergrendelen en beveiligen met een wachtwoord op je iPhone. Open de app ‘Bestanden’; Open het pdf-bestand dat je wil beveiligen; Tik op het deel-icoontje linksonder; Scrol naar beneden en tik op ‘Vergrendel pdf’; Typ het gewenste wachtwoord in de tekstvakken en tik op ‘Gereed’;

Let op: op dit moment is er nog geen optie om het wachtwoord weer te verwijderen. Misschien komt dit nog in een toekomstige update.

Meer Apple-tips?

Vind je deze iOS 15-trucs interessant en wil je er mee? Prima! Hebben we voor je: deze 6 iPhone-trucs ken je (vast) nog niet. Check ook even de functies die (stiekem) aanstaan en je meteen moet uitzetten in iOS 15.

Nog niet genoeg? Download dan de iPhoned-app en schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief. Volg ons ook op Facebook en Instagram. Dan krijg je de nieuwste tips meteen binnen. Wel doen!