Siri is slimmer in iOS 15: dit zijn de nieuwe functies en verbeteringen

Siri heeft in iOS 15 een aantal verbeteringen gekregen. Welke nieuwe functies de spraakassistent precies heeft gehad, vertellen we je hier.

Lees verder na de advertentie.

Siri in iOS 15: nieuwe functies

Siri is slimmer geworden in iOS 15. De spraakassistent heeft in iOS 15 weer een aantal nieuwe kunstjes erbij gekregen. Jammer genoeg zijn niet alle nieuwe functies beschikbaar in het Nederlands.

Beter in iOS 15: Siri kan verbanden leggen en doorvragen

Siri snapt het nu als je over een specifiek onderwerp doorvraagt. Wanneer je bijvoorbeeld hebt gevraagd ‘Wat zijn de openingstijden van de Beekse Bergen?’ kun je daarna meteen doorvragen met ‘En hoe ver is het?’ Siri zal je dan vertellen hoe ver het naar de Beekse Bergen is. Dit werkt niet altijd even goed, maar Siri begint steeds beter dit soort verbanden te leggen.

Muziek en foto’s eenvoudig delen

Heb je een leuke foto die je wil delen vanaf je iPhone? Of wil je een liedje naar je vrienden sturen? Dat kan nu ook met Siri in iOS 15. Wanneer je bijvoorbeeld in Apple Music een leuk nummer aan het luisteren bent, hoef je alleen maar te zeggen: ‘Stuur dit naar Dominique’. Siri zet het liedje dan meteen in een bericht klaar. Vervolgens hoef je alleen nog maar ‘Ja’ te zeggen wanneer Siri vraagt of het berichtje verstuurd kan worden.

Siri offline gebruiken: nog niet in het Nederlands

Siri heeft nog meer functies gekregen, maar die zijn nog niet beschikbaar in het Nederlands. Een van deze functies is dat je Siri ook offline kan gebruiken. Siri verwerkt de spraakopdrachten dan alleen op je telefoon en ze worden niet meer naar de servers van Apple gestuurd.

Het is mogelijk om de functie toch te gebruiken, maar daar zitten twee regels aan verbonden. Je moet een iPhone met een A12 Bionic-chip (of nieuwer) hebben. Dit is de iPhone XR of iPhone XS en nieuwer. Daarnaast moet je Siri instellen op ‘Engels (Verenigde Staten)’. En dat doe je op de volgende manier.

Zo gebruik je Siri offline in iOS 15: Open ‘Instellingen>Siri en zoeken>Taal’; Selecteer de optie ‘Engels (Verenigde Staten)’; Tik linksboven op ‘Siri en zoeken’ en keer een pagina terug; Zet de optie ‘Luister naar ‘Hey Siri’ aan en voer de Engelse spraakopdrachten uit; Siri is nu klaar voor offline gebruik.

Nadat je Siri offline hebt ingesteld, moet je iPhone wel even verbonden blijven met het wifi. Siri moet namelijk eerst nog wat gegevens downloaden. Soms kan dit eventjes duren en je weet nooit exact wanneer de gegevens binnen zijn. Je moet Siri dan zo nu en dan offline uitproberen dus.

Wanneer je Siri offline wil gebruiken is het natuurlijk niet mogelijk om zoekopdrachten op het web uit te voeren. Je kan Siri onder andere wel gebruiken om iemand te bellen, de instellingen van je telefoon te wijzigen of een alarm in te stellen.

Er zitten ook een aantal voordelen aan het offline gebruik van Siri. De gegevens hoeven niet eerst online verstuurd te worden en de spraakassistent reageert hierdoor soms net wat vlotter. Daarnaast is het offline gebruik van Siri ook minder privacygevoelig, omdat er geen gegevens doorgestuurd worden.

Meer over iOS 15 (en Siri)

Nieuwsgierig geworden wat er nog meer in iOS 15 zit? Check dan ons dossier over iOS 15 of bekijk onze video met iOS 15-functies! Wil je meer over Siri weten? Lees dan Siri: het complete overzicht. Loop je tegen problemen aan met iOS 15? Dan is het artikel iOS 15-bugs: deze problemen zijn er nog (en welke niet met iOS 15.0.1) waar je moet zijn!