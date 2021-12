iOS 15 tip: geef Safari op je iPhone (of iPad) een eigen wallpaper

Wist je dat je Safari in iOS 15 een leuke wallpaper kunt geven? Wij laten zien hoe je de achtergrond van Safari op je iPhone (en iPad!) naar wens aanpast.

Safari in iOS 15: gebruik je eigen wallpaper

Er zitten in iOS 15 veel handige opties die je iPhone en iPad een stuk beter maken. Denk bijvoorbeeld aan Livetekst of dat je zelfs een melding kan instellen om je te waarschuwen wanneer het gaat regenen. Er zit echter meer in de update naar iOS 15, want het is nu ook mogelijk om bijvoorbeeld je eigen wallpaper in Safari te gebruiken. Dit doe je op de volgende manier.

Geef Safari een wallpaper in iOS 15 op je iPhone Open Safari op de iPhone en tik op het tabblad-icoontje rechtsonder; Tik op het plusteken linksonder en scrol naar beneden; Tik op ‘Wijzig’ en zet de schuifknop bij ‘Achtergrondafbeelding’ aan; Selecteer een van de aanwezige afbeeldingen of kies er zelf een door op het plusteken te tikken; Wanneer je nu terugkeert naar Safari zie je dat de browser de gekozen achtergrond heeft.

Op de iPad gaan de stappen iets anders. Daar open je Safari en tik je rechtsboven op het tabblad-icoontje. Vervolgens tik je op het plusteken ernaast en kies je op het tabblad voor ‘wijzig’. Daarna kun je ook hier bij ‘Achtergrondafbeelding’ de wallpaper instellen.

Wallpaper verwijderen in iOS 15 Safari

Vind je de wallpaper toch niet helemaal je ding, of ben je hem liever weer kwijt? Volg dan bovenstaande stappen en kies een andere afbeelding bij ‘Achtergrondafbeelding’. Je kunt ook de achtergrond helemaal verwijderen door de schuifknop bij ‘Achtergrondafbeelding’ uit te zetten.

Hier vind je de mooiste wallpapers voor je iPhone

Niet alleen Safari kun je een leuke wallpaper geven. Het is ook mogelijk om je iPhone van een leuke achtergrond te voorzien. Elke week hebben we een verzameling van de leukste wallpapers voor je bij elkaar gezet.

Deze wallpapers kun je natuurlijk ook als achtergrond voor Safari in iOS 15 gebruiken. Je moet daarvoor de afbeelding wel eerst opslaan op je iPhone. Check hieronder de vorige edities van Wallpaper Weekly voor de mooiste achtergronden.