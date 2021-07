iOS 15-bèta downgraden: zo ga je terug naar iOS 14 in 6 stappen

Heb je de iOS 15-bèta geïnstalleerd maar wil je terug naar het stabielere iOS 14? Dat kan! Wij laten zien hoe downgraden werkt in zes stappen.

iOS 15 bèta downgraden naar iOS 14 uitgelegd

Of je nu de ontwikkelaarsbèta of publieke bèta van iOS 15 hebt: er zal voor heel wat mensen een moment komen dat ze terug willen naar iOS 14. Omdat iOS 15 zich nog in een vroege testfase bevindt, zitten er bugs in de software die aardig vervelend kunnen zijn. Denk hierbij aan een minder goede accuduur, apps die het ineens niet meer doen, problemen met gps en andere ongemakken.

Afhankelijk van de manier waarop jij je iPhone gebruikt, kunnen deze bugs een reden zijn om de bèta vaarwel te zeggen en terug te gaan naar de publieke, stabiele versie van de software.

Heb je een back-up (of reservekopie) gemaakt van je iPhone voordat je de bèta installeerde, dan kun je het toestel terugzetten naar het moment voordat je iOS 15 activeerde. Heb je geen back-up gemaakt, dan kun je wel terug naar iOS 14, maar kun je het apparaat niet herstellen naar zijn oorspronkelijke staat.

Let op: heb je ook de bèta van watchOS 8 geïnstalleerd op je Apple Watch? Houd er dan rekening mee dat je de Watch niet meer kunt gebruiken als je teruggaat naar iOS 14. Bovendien is watchOS 8 downgraden niet mogelijk, tenzij je het horloge opstuurt naar Apple.

Zo kun je de iOS 15 bèta downgraden naar iOS 14

Open de Finder-app op je Mac; Verbind je iPhone met je Mac met een Lightningkabel; Zet je iPhone in Herstelmodus (lees hieronder hoe je dit doet); Klik op ‘Herstel’ in het venster dat nu in Finder verschijnt; Wacht tot iOS 14 is gedownload en volg de stappen op het scherm; Installeer de iOS 14 reservekopie via je Mac of iCloud.

De manier waarop je de herstelmodus activeert verschilt per iPhone. Kijk daarom even goed welke manier op jouw toestel van toepassing is.

iPhone 8 of nieuwer: druk Volume Omhoog kort in, daarna Volume Omlaag. Houd daarna de Vergrendelknop ingedrukt tot de herstelmodus verschijnt.

druk Volume Omhoog kort in, daarna Volume Omlaag. Houd daarna de Vergrendelknop ingedrukt tot de herstelmodus verschijnt. iPhone 7 (Plus) en iPod touch: Houd de Vergrendelknop en homeknop ingedrukt totdat de herstelmodus verschijnt.

In de aanloop naar de definitieve release van iOS 15 in september zullen er nog een aantal nieuwe bètaversies verschijnen. Deze maken de software steeds stabieler, tot de meeste bugs eruit gehaald zijn.

