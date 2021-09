iOS 15: Zo zet je rustgevende achtergrondgeluiden aan

Eén van de meest opvallende nieuwigheden in iOS 15 is Achtergrondgeluiden. Deze kalme klanken moeten je helpen om geconcentreerd te blijven. Wij laten zien hoe je ze aanzet.

Lees verder na de advertentie.

Achtergrondgeluiden in iOS 15: zo zet je ze aan

Als je moeite hebt om je te focussen kan het helpen om een constant geluid op de achtergrond af te spelen. Dat filtert eventuele herrie weg en brengt je geest tot rust. in iOS 15 heeft Apple hier een speciale functie voor toegevoegd: Achtergrondgeluiden. Als je onderstaand stappenplan volgt, zet je ze eenvoudig aan.

Ga naar Instellingen; Kies voor ‘Toegankelijkheid’; Scroll naar beneden en tik op ‘Audio/Visueel’; Selecteer ‘Achtergrondgeluiden’; Tik op het schuifje naast ‘Achtergrondgeluiden’.

Je hoort nu onmiddellijk het geluid van stromend water. Als je blaas daar niet zo goed tegen kan, kun je ook voor één van de vijf andere klanken kiezen: gebalanceerde ruis, heldere ruis, donkere ruis, oceaan of regen. Het zijn niet per se mooie geluiden, maar ze helpen wel om je te concentreren. Ze zijn namelijk heel constant en leiden daardoor niet af.

iOS 15 geeft je nog een paar opties om Achtergrondgeluiden aan te passen. Zo bepaal je het volume, wat onafhankelijk werkt van hoe hard je muziek bijvoorbeeld staat. Ook kun je aangeven of de geluiden door moeten gaan als je een nummer luistert of een video kijkt. Daarnaast bepaal je zelf of de klanken gestopt worden als je je telefoon vergrendelt.

Dit moet je weten over iOS 15

iOS 15 is dé iPhone-update van 2021. Een belangrijke nieuwe modus is Focus, die net als Achtergrondgeluiden bedoeld is om je beter te laten concentreren. Zo kun je instellen wanneer je welke notificaties ontvangt. Ook heeft Apple de Weer-app flink gerenoveerd en kun je afbeeldingen en tekst verslepen tussen verschillende apps.

Wil je weten wat wij van de update vinden? Lees dan onze uitgebreide review van iOS 15. Of bekijk de video hieronder voor een overzicht van kleinere toevoegingen aan het besturingsysteem.

Lees het laatste nieuws over Apple: