iOS 14 is vanavond om 19.00 uur te downloaden en ook iPadOS 14 en watchOS 7 verschijnen dan. Bereid je Apple-apparaten nu alvast voor, zodat je straks direct kunt beginnen met installeren.

1. Check of je iPhone of iPad iOS 14 en iPadOS ondersteunt

Apple brengt ieder jaar een grote update uit voor iOS, iPadOS en watchOS 7. Vanavond om 19.00 uur (16 september) is het weer zover en kunnen we aan de slag met iOS 14, iPadOS 14 en watchOS 7. Daarom geven we in dit artikel een aantal handige tips, zodat je de updates snel en veilig kunt downloaden. We beginnen met iOS 14 en iPadOS 14.

Allereerst is het natuurlijk goed om na te gaan of jouw iPhone of iPad wel een update naar versie 14 krijgt. We hebben gelukkig goed nieuws, want iOS 14 draait op alle apparaten die nu iOS 13 hebben. Hierdoor kan het overgrote gedeelte van alle gebruikers straks aan de slag met de nieuwe features.

Deze iPhones hebben iOS 14-ondersteuning:

Heb je een iPad? Dan zie je hieronder een lijstje met alle tablets die worden bijgewerkt naar iPadOS 14.

2. Maak genoeg ruimte vrij

Voor het updaten van iOS 14 heb je ook genoeg vrije ruimte nodig op je iPhone. Dit geldt natuurlijk ook voor je iPad. Hoewel het onduidelijk is hoe groot de updates zijn, is het in ieder geval goed om een paar GB’s vrij te houden. Dan ben je er zeker van dat je niet tegen problemen aanloopt en zonder gedoe iOS 14 en iPadOS 14 kunt downloaden.

Heb je die ruimte, dan hoef je niks te doen, al is het natuurlijk altijd goed om eens kritisch te kijken naar alle apps, foto’s en andere bestanden die op je iPhone en iPad staan. Met onze handige tip en video is op je iPhone en iPad ruimte vrij maken zo gebeurd.

3. Maak een reservekopie van je iPhone of iPad

Heb je je iPhone en iPad opgeruimd? Goed bezig! Nu is het tijd voor de belangrijkste stap: het maken van een reservekopie. Het is heel belangrijk om dit niet te vergeten, want hiermee zorg je ervoor dat er tijdens het updaten geen belangrijke data verloren kan gaan. Door een digitale kopie van je iPhone en iPad te maken, heb je altijd iets om op terug te vallen als het updaten mis gaat.

Grote updates van iOS en iPadOS zorgen heel af en toe voor vastlopers, waarbij herstellen en terugzetten van een reservekopie de enige oplossing is. Neem dus het zekere van het onzekere en maak een back-up van je iPhone en iPad.

4. Download onze iPhoned-app en ontvang een notificatie als de update er is

Zodra iOS 14 en iPadOS 14 vanavond beschikbaar komen, versturen we een melding naar alle gebruikers van onze iPhoned-app. Download dus alvast onze gratis app en je weet als eerste wanneer je de update kunt binnenhalen en installeren.

Voorbereiden op watchOS 7

Ook Apple Watch-gebruikers krijgen vanavond met watchOS 7 een grote update met een stapel nieuwe functies. Ook als je het slimme horloge hebt, is het slim om een paar zaken te doen voordat je gaat updaten. Hieronder geven we een aantal handige tips.

1. Ondersteunt je Apple Watch de watchOS 7-update?

Net als bij iOS 14 en iPadOS 14 worden niet alle versies van de Apple Watch bijgewerkt naar de nieuwste update. Heb je echter een redelijk recente smartwatch, dan kun je straks met watchOS 7 aan de slag. Deze Watch-modellen worden ondersteund:

2. Maak een back-up en werk iOS bij

Ook bij grote Apple Watch-updates is het heel belangrijk om vooraf een backup te maken. Wil je weten hoe je dit doet, check dan onze tips over het maken en terugzetten van een Apple Watch-back-up.

Daarnaast heb je de nieuwste versie van iOS nodig om straks watchOS 7 te installeren. Zorg er dus voor dat je vanavond eerst je iPhone naar iOS 14 bijwerkt en daarna bezig gaat met de installatie van watchOS 7.

3. Opladen, opruimen en installeren

Ook heel belangrijk: zorg ervoor dat je Apple Watch voldoende is opgeladen. Je horloge moet minimaal voor vijftig procent vol zitten voordat je watchOS 7 mag installeren. Leg de smartwatch dus vooraf even aan de oplader.

Neem ook gelijk wat tijd om je apps op je Apple Watch op te ruimen, zodat je fris aan de slag gaat met watchOS 7. En om watchOS 7 te installeren zodra de update beschikbaar is, open je de de Apple Watch-app op je iPhone en tik je op het tabblad ‘Mijn Watch’. Daarna kies je op ‘Algemeen’ > ‘Software-update’.

Blijf op de hoogte

Zodra de grote iOS-, iPadOS- en watchOS-updates beschikbaar zijn, dan lees je dat uiteraard op iPhoned. Houd onze website in de gaten of neem vanavond een kijkje in de iPhoned-app. Check tot die tijd onze video over iOS 14, waarin we je in een paar minuten bijpraten over de nieuwste update.