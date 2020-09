Creatief met widgets: Zo maak je zelf een gepersonaliseerd homescreen

iOS 14 voegt widgets toe aan je thuisscherm. Widgets geven je nog meer opties om je thuisscherm precies in te delen zoals je dat zelf fijn vindt. Wil jij ook je thuisscherm personaliseren? Lees dan snel verder.

Lees verder na de advertentie.

Widgets in iOS 14: personaliseer je homescreen

Met widgets zie je in één oogopslag informatie zonder de app te hoeven openen. Je kunt zelf widgets toevoegen en je thuisscherm naar wens indelen. Sinds de komst van de iOS 14-update zijn gebruikers dan ook gelijk aan de slag gegaan en komen daar de meest creatieve homescreens uit.

Omdat iOS 14 pas net officieel is uitgebracht zijn er nog vooral veel standaardwidgets van iOS te vinden, maar langzaam maar zeker komen de eerste widgets van externe apps ook beschikbaar. Zo heeft IMDB, Google en Twitch al een eigen widget gecreëerd. Vreemd genoeg blijft een widget van de populaire muziekdienst Spotify nog uit, maar daar zal ongetwijfeld binnenkort verandering in komen.

In de tussentijd heb je wel de mogelijkheid om via de app TuneTrack een Spotify-widget toe te voegen aan je thuisscherm. Je kunt de app downloaden via de App Store. Nadat je in de app hebt ingelogd met je Spotify-gegevens, zie je een TuneTrack-widget verschijnen in de lijst.

TuneTrack Jayaram Nambiar 5 (80 reviews) Gratis via App Store via App Store

Widgets personaliseren met Widgetsmith

Om je homescreen helemaal te personaliseren met widgets zijn er ook al apps ontwikkeld om dit gemakkelijk te doen. Eén daarvan is Widgetsmith. Widgetsmith komt van de bekende ontwikkelaar David Smith. Smith is bijvoorbeeld ook ontwikkelaar van de Watchsmith-app en Sleep++.

In de app kun je helemaal losgaan. Kies zelf de grootte van je widget: klein, medium of groot. De widget kan informatie laten zien die je zelf kiest. Hierbij heb je keuze uit:

Tijd

Datum

Foto’s

Kalender

Herinneringen

Weer

Gezondheid

Getijde (waterbeweging)

Astronomie

De widgets kun je vervolgens compleet personaliseren met een lettertype, kleuren en achtergrond. Bovendien kun je ook tijden instellen voor de widgets: zo kun je ‘s ochtends het weer laten zien, ‘s middags je afspraken en ‘s avonds je activiteitenringen voor tijdens het sporten.

Zodra je widget af is, kun je teruggaan naar je thuisscherm. Houd het scherm lang ingedrukt om widgets toe te voegen. Druk op het plusje en kies de Widgetsmith-widget. Vervolgens kies je het formaat van de widget die je zelf hebt gemaakt.

Door de widget lang ingedrukt te houden en op ‘Aanpassen’ te tikken, kun je er meerdere toevoegen. Als je wil, kun je al je widgets personaliseren met de Widgetsmith-app.

Widgetsmith Cross Forward Consulting, LLC 5,4 (280 reviews) Gratis via App Store via App Store

Meer widget-apps

Ook de app ColorWidgets laat je een persoonlijke draai geven aan je widgets. Met de app maak je een tijd- en batterij-widget, waar je zelf de mooiste kleuren aan toe kunt voegen. De app is gratis, maar tegen een eenmalige betaling krijg je nog meer kleur-opties. Verder zijn er in de App Store nog meer widget-apps te vinden. Een greep uit de opties:

Meer inspiratie nodig? MacRumors heeft inmiddels een forum opgezet waar mensen hun gepersonaliseerde homescreens delen. Zo ook Twitter-gebruiker @BenZhu8, die zelfs zijn app-iconen een make-over heeft gegeven.

Spent about an hour on mine 😅 pic.twitter.com/BLMfFl2njq — Ben (@BenZhu8) September 20, 2020

Meer over iOS 14

Behalve widgets voegt iOS 14 nog veel meer handige functies toe. Zo kun je acties uitvoeren met ‘Tik op de achterkant’ en een eigen standaard browser instellen. In ons overzichtsartikel lees je alles over de nieuwe iOS 14-functies.