iOS 14-bèta downgraden: zo zet je een iPhone terug naar iOS 13

Heb je de testversie van iOS 14 geïnstalleerd, maar wil je liever terug naar het stabielere iOS 13? Dat kan. In deze tip laten we stap-voor-stap zien hoe je de iOS 14-bèta kunt downgraden.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 14-bèta downgraden doe je zo

De publieke iOS 14-bèta is beschikbaar. Eerst konden alleen ontwikkelaars met dé iPhone-update van 2020 aan de slag, maar nu kan iedereen met een ondersteund toestel alvast de nieuwste functies uitproberen. Een bètaversie draaien is echter niet zonder risico.

Ieder jaar duiken er namelijk weer horrorverhalen op over apps die niet (goed) meer werken, accu’s die veel sneller leeglopen dan normaal en irritante bugs. We raden je dan ook aan om een iOS-testversie nooit te installeren op een toestel dat je dagelijks gebruikt.

Heb je de publieke iOS 14-bèta geïnstalleerd, maar niet naar volle tevredenheid? Dan is het mogelijk om de oude iPhone-software terug te zetten. Dit proces staat bekend als het downgraden van de iOS 14-bèta, omdat je er qua softwareversie op achteruitgaat.

Zo downgrade je van iOS 14 naar iOS 13

Voordat we beginnen is het belangrijk om te controleren of je een reservekopie van je iPhone (met iOS 13) hebt gemaakt. Heb je geen back-up? Dan kun je niet terug naar de vorige versie zonder je persoonlijke gegevens te verliezen. Uiteraard kun je de iOS 14-bèta wel downgraden, maar je moet je iPhone dan weer instellen als nieuw toestel.

Check? Downgraden werkt zo:

Verbind je iPhone je met je pc of Mac via een Lightning-kabel; Zet je iPhone of iPad in herstelmodus. Dit werkt als volgt:

– iPhone X, iPhone 8, 8 Plus en nieuwer: druk de volume omhoog-knop snel in, druk de volume omlaag-knop snel in en houd daarna de vergrendelknop ingedrukt tot het herstelscherm verschijnt: een iTunes-logo en Lightning-kabel;

– iPhone 7 en 7 Plus: Houd de vergrendelknop en volume omlaag-knop tegelijk ingedrukt. Blijf de knoppen ingedrukt houden als het Apple-logo verschijnt. Laat pas los als het herstelscherm verschijnt;

– iPhone 6S en 6S Plus: Houd de homeknop en vergrendelknop ingedrukt tot het herstelscherm verschijnt. Wacht totdat er een venster op je Mac of pc verschijnt. Klik op ‘Herstel’ en vervolgens op ‘Herstel en werk bij’; Vervolgens moet je eventjes wachten en zet je de iOS 13-reservekopie terug.

Houd er rekening mee dat je reservekopieën van nieuwe versies, zoals iOS 14, niet kunt overzetten naar een toestel die op een oudere versie draait. Kortom, het heeft geen zin om snel een reservekopie van de iOS 14-bèta te maken en vervolgens te downgraden naar versie 13.

Op naar iOS 14

Dit najaar brengt Apple de definitieve versie van iOS 14 voor alle ondersteunde iPhones uit. Deze versie is (hopelijk) vrij van irritante bugs en mogelijke kinderziektes. Wanneer iOS 14 precies uitkomt is nog onduidelijk, maar meestal brengt Apple iOS-updates in september uit. In onderstaande video zetten we alvast de belangrijkste nieuwe functies van iOS 14 op een rijtje.