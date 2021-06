Slechte iPhone-batterij sinds iOS 14.6? 4 tips om het op te lossen

Doet jouw iPhone-batterij gek sinds iOS 14.6? Je bent niet de enige. Veel iPhone-gebruikers kampen sinds de update met allerlei batterijproblemen. Daarom geven we vier tips om de problemen van iOS 14.6 op te lossen.

iOS 14.6 batterij problemen oplossen: 4 tips

Eind mei bracht Apple iOS 14.6 uit. De bescheiden update bracht weinig nieuwe functies naar de iPhone, maar wel een hoop problemen. iPhone-gebruikers klagen vooral over hun iPhone-batterij. Deze loopt sinds de update sneller leeg, of het accupercentage verspringt continu.

Uit onze iOS 14.6-poll blijkt dat ook veel lezers van iPhoned met deze problemen kampen. 66 procent van de stemmers geeft aan sinds iOS 14.6 allerlei issues te hebben met de batterij. Daarom hierbij een aantal tips om de problemen op te lossen.

1. Pak de boeman aan

De iPhone kan je precies vertellen hoeveel energie je apps verbruiken. Zodra je dit weet kun je deze app de nek omdraaien door ‘m te verwijderen, of geforceerd af te sluiten.

Pak je iPhone erbij, ga naar de Instellingen-app, scrol naar beneden en tik op ‘Batterij’. Hier zie je een overzicht van welke apps de meeste stroom verbruiken.

Op internet lezen we veel verhalen dat de Podcasts-app de grote boeman is, zelfs wanneer hij (bijna) niet gebruikt wordt. Is dit bij jou ook zo? Probeer de app dan te verwijderen. Op dezelfde manier kun je ook andere energieslurpende apps opsporen en de nek omdraaien.

2. Zet automatische verversing uit

Veel apps ‘verversen’ automatisch op de achtergrond. Dat is fijn, want hierdoor krijg je bijvoorbeeld ook e-mails binnen op het moment dat je de app zelf niet open hebt staan.

Maar, dit kost natuurlijk wel energie. Probeer daarom om deze functie uit te zetten. Je doet dat via de Instellingen-app van je iPhone. Tik op ‘Algemeen’, kies ‘Ververs op achtergrond’ en zet de optie uit.

3. Laat je iPhone een nacht aan de oplader

Het is normaal dat je telefoon sneller leeg gaat na het afronden van een iOS-update. Je toestel moet allerlei taakjes op de achtergrond afronden en dat kost stroom.

Heb je iOS 14.6 pas net gedownload? Laat je toestel dan wat langer aan de oplader hangen, bijvoorbeeld terwijl je slaapt. Je toestel krijgt zo de kans orde op zaken te stellen zonder dat ‘ie tekort heeft aan accucapaciteit.

4. Verleng de accuduur

Het is een oude vertrouwde truc, maar het wil nog weleens werken. Wanneer je iPhone-batterij heel snel leegloopt, kun je de Energiebesparingsmodus activeren. Je vindt deze optie in het Batterij-venster van de Instellingen-app en deze zorgt ervoor dat je telefoon zuiniger omgaat met je accu.

Downloads worden bijvoorbeeld tijdelijk gepauzeerd. Een permanente oplossing is het niet, maar misschien zorgt de Energiebesparingsmodus er wel voor dat je iPhone weer het einde van de dag haalt.

Op naar iOS 14.7

Hebben de oplossingen voor je iOS 14.6 batterijproblemen niet geholpen? Dan zit er niets anders op dan wachten. Binnenkort brengt Apple een iPhone-update die de problemen van zijn voorganger moet oplossen. iOS 14.7 komt in juni of juli uit en in het artikel hieronder zetten we alle nieuwe functies op een rij.

