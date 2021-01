Vanaf iOS 14.4 kun je bluetooth-apparaten labelen als een koptelefoon, speaker of gehoorapparaat. In deze tip lees je hoe dit werkt en waarom je dit zou moeten doen.

iOS 14.4: zo werken iPhone-audiolabels

Zodra je iOS 14.4 geïnstalleerd hebt, is er een nieuwe optie toegevoegd aan de bluetooth-instellingen van je iPhone en iPad. Voortaan kun je een bluetooth-apparaat vijf verschillende soorten labels geven:

Autostereo

Koptelefoon

Gehoorapparaat

Luidspreker

Ander

Zoals je ziet is deze functie specifiek bedoeld voor audio-apparaten die via bluetooth verbinding maken met je iPhone of iPad. Aan een draadloos toetsenbord of muis heeft deze functie niet veel. Zo stel je het in:

Verbind een bluetooth-apparaat met je iPhone of iPad; Ga naar Instellingen en tik op ‘Bluetooth’; Druk op het blauwe i-icoontje achter de naam van het apparaat; Klik op ‘Apparaattype’; Kies de juiste benaming.

Het correct instellen van de audiolabels van je bluetooth-apparaten heeft volgens Apple twee voordelen. Allereerst zorgt het voor verbeterde audio-notificaties die het correcte apparaat noemen als je er verbinding mee maakt. Een stuk belangrijker is de tweede reden om dit te doen: zodra je iPhone weet om wat voor soort apparaat het gaat, kan het audioniveau beter worden afgesteld.

Bescherm je oren met je iPhone

Dit betekent dat als je een maximum volume ingesteld hebt om je gehoor te beschermen, dit nu een stuk beter werkt op koptelefoons die niet door Apple gemaakt zijn. Dit stel je in via de ‘Horen en voelen’-instellingen en werkt als volgt:

Open de Instellingen-app; Tik op ‘Horen en voelen’; Tik op ‘Koptelefoonveiligheid’; Stel een maximaal volume in.

Wil je meer weten over wat iOS 14.4 te bieden heeft? Check ons overzicht waarin we de zeven belangrijkste nieuwe functies en verbeteringen op een rijtje zetten.

