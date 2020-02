De Zoek Mijn iPhone-app is verdwenen sinds iOS 13, maar niet getreurd: de nieuwe Zoek Mijn-app is op ieder vlak een beter alternatief. Dit kun je er allemaal mee.

Dit is de Zoek Mijn-app

iOS 13 doopte de Zoek Mijn iPhone-app om tot ‘Zoek Mijn’, een app die je kunt gebruiken om je vrienden, je Apple-apparaten zoals jeAirPods, MacBook, iPad en nog veel meer terug te vinden. Ook kun je er je locatie mee delen. We laten van deze drie functies stap voor stap zien hoe je ze gebruikt. Let op: je hebt iOS 13 of nieuwer nodig om deze app te kunnen gebruiken.

1. Vind familie en vrienden

Apple combineerde de Zoekmijn iPhone en Zoek mijn vrienden-app met Zoek Mijn. Daarom kun je ook je vrienden terugvinden als ze hun locatie met jou gedeeld hebben. Dit doe je als volgt.

Open de Zoek Mijn-app; Tik op ‘Personen’; Tik op de persoon waarvan je de locatie wil weten.

Je ontvangt hiermee live de locatie van iemand in je adresboek, mits deze persoon jou daar toestemming voor heeft gegeven. Op de kaart kun je precies zien waar hij of zij zich op dat moment bevindt. Deze locatie wordt haast continu bijgewerkt, wat je een goede live weergave geeft. Ook handig voor op een festival!

2. Deel je locatie

Naast dat je in deze app de locatie van vrienden vindt, kun je natuurlijk ook je eigen locatie delen. Je hebt hierbij de keuze om je locatie een uur, tot vannacht of voor altijd met iemand te delen. Het spreekt voor zich om zorgvuldig om te gaan met deze functie en niet zomaar iedereen altijd toegang tot je locatie te geven.

Open de Zoek Mijn-app; Tik op ‘Ik’; Zet de schakelaar achter ‘Deel mijn locatie’ op groen; Tik op ‘Personen’; Kies ‘Begin met delen van locatie’; Kies de persoon (of personen) uit die je locatie mogen zien; Beslis of je jouw live locatie een uur, tot vannacht of altijd wil delen; Bevestig je keuze.

In het Personen-tabblad verschijnt nu een lijst met personen die je locatie volgen. Veeg van rechts naar links over een naam en tik op het prullenbakje om deze toegang weer in te trekken.

3. Vind al je Apple-apparaten terug, ook offline

Alle Apple-apparaten die aan je iCloud-account gekoppeld zijn kun je nu terugvinden in de Zoek Mijn-app. Hier kun je de laatst bekende locatie zien.

Open de Zoek Mijn-app; Tik op ‘Apparaten’; Bekijk de locatie van al je apparaten of selecteer een specifiek toestel door erop te tikken.

Door op een apparaat te tikken, krijg je een nieuw venster waarin je een geluid kan afspelen, een routebeschrijving kunt krijgen of notificaties ontvangen als het gevonden is. Ook kun je het product als verloren opgeven en eventueel op afstand wissen. Handig als je zeker weet dat je een apparaat niet meer terug gaat krijgen en voor de zekerheid je gegevens privé wil houden.

Ook op de Apple Watch en Mac

Weet je niet meer waar je je iPhone hebt gelaten? De Zoek Mijn-functie is ook heel gemakkelijk te gebruiken op de Apple Watch. Veeg simpelweg naar boven om het bedieningspaneel te openen en druk rechtsboven op het icoontje van de telefoon met geluidsstreepjes eromheen. Je iPhone begint dan een geluid af te spelen, zodat je alleen nog het geluid hoeft te volgen als je hem kwijt bent. Benieuwd hoe de app met je MacBook werkt? Lees dan onze uitleg over de Zoek mijn-app op de Mac.

Meer weten over iOS 13? Check onze uitgebreide videoreview! Of lees de geschreven iOS 13 review.