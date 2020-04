Wist je dat er een optie is om het downloadlimiet voor apps te schrappen? Zo kun je ook grote apps en forse updates via 4G downloaden. iPhoned laat zien hoe je dit doet.

App-downloads via 4G in iOS 13

Apple maakte het vorig jaar mogelijk om apps en updates van maximaal 200MB via een 4G-verbinding te downloaden, waardoor het onmogelijk is om grotere installatiebestanden zonder wifi binnen te halen. Op zich handig, want hierdoor voorkom je dat je per ongeluk een grote app(-update) downloadt en zo snel door je databundel heengaat.

Voor gebruikers met een grote databundel is dit echter minder fijn, omdat het voor hen niet zo snel een probleem is als er een app van bijvoorbeeld 400MB wordt gedownload. Om die mensen tegemoet te komen, introduceerde Apple met iOS 13 een optie om het downloadlimiet helemaal te schrappen. Je kan dan via je 4G-verbinding grotere apps en games binnenhalen. Om het limiet op te heffen, volg je de stappen hieronder.

Ga naar de Instellingen-app op je iPhone of iPad; Swipe naar beneden tot je ‘iTunes Store en App Store’ ziet en tik hierop; Kies onder het kopje ‘Mobiele data’ voor ‘Appdownloads’; Selecteer vervolgens ‘Sta altijd toe’ om ervoor te zorgen dat ook apps groter dan 200MB via je mobiele internetverbinding worden gedownload.

En dat was het! Vanaf nu is er geen limiet meer voor app-downloads in iOS 13. Ook kun je kiezen voor de optie ‘Vraag indien groter dan 200MB’, zodat je eerst een waarschuwing krijgt als er een grote app wordt gedownload, en deze vervolgens goed- of afkeurt. Daarnaast kun je instellen dat je iPhone altijd eerst toestemming vraagt. Met alle drie de opties krijg je echter de mogelijkheid om downloads die groter zijn dan 200MB probleemloos binnen te halen.

Meer handige tips

iOS 13 levert natuurlijk veel meer handige features. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om direct iets te delen via WhatsApp met contactensuggesties en kun je tegenwoordig je iPad met een muis of trackpad bedienen. Ook is het mogelijk om vliegensvlug met een wifi-netwerk te verbinden.