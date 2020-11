Intercom gebruiken: Zo praat je met huisgenoten via Apple-apparaten

Is het etenstijd? Laat je huisgenoten dan via Intercom weten dat ze kunnen aanschuiven. Met deze kersverse functie kun je onderling praten via Apple-apparaten, zoals je HomePod en iPhone.

Intercom gebruiken op HomePod en andere Apple-apparaten

Op die manier kun je spraakberichten delen via je slimme huishouden. Gebruik bijvoorbeeld de HomePod-speaker in de keuken om door te geven dat de tafel gedekt is, waarna je gezinsleden deze boodschap binnenkrijgen via hun eigen Apple-apparaat. Voordat de functie werkt, moet je Intercom wel even instellen. Dat gaat zo:

Instellen Pak je iPhone, iPad of iPod touch erbij en open de Woning-app; Woninginstellingen Tik linksboven op het huis-icoon en selecteer ‘Woninginstellingen’; Met wie wil je praten? Tik op ‘Intercom’, de optie die onder de plaatjes van je huisgenoten staat en geef aan welke personen Intercom mogen gebruiken, hoe veel meldingen je wil ontvangen en welke HomePods mee mogen doen.

Check? Intercom werkt nauw samen met Siri, dus je verstuurt een spraakbericht met het “HeySiri, Intercom”-commando. Zeg bijvoorbeeld “Hey Siri, intercom ‘Het is tijd om op te staan'”, of zeg “Hey Siri, ask everyone ‘Heeft de hond al eten gehad?'”

Je kunt Intercom-spraakberichten ook verfijnen. Zeg bijvoorbeeld “Hey Siri, ask the kitchen ‘Wat eten we?'” om te vragen wat voor ontbijt er op het menu staat. Reageren doe je door “Hey Siri, reply” te zeggen, gevolgd door de inhoud van je boodschap.

Engels en Nederlands

Jammer genoeg werkt Intercom dus (nog) niet in het Nederlands. Maar, de inhoud van het bericht kan wel in onze moerstaal zijn. Het gaat erom dat je de functie activeert met het “Hey Siri, Intercom”-commando. Wat je hierna zegt, mag gewoon Nederlands zijn. Wanneer onze taal toegevoegd wordt, is nog niet bekend.

Intercom werkt dus op vrijwel alle Apple-apparaten. Je kunt de ‘omroeper’ gebruiken op een HomePod, HomePod mini, iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods en zelfs met CarPlay. De HomePod en HomePod mini zijn overigens officieel niet in Nederland verkrijgbaar. Via grijze import kun je de HomePod wél kopen: waarschijnlijk kun je de mini te zijner tijd ook zo op de kop tikken.

