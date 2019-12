Sinds kort kun je ook op de iPad interactieve hoeken gebruiken. Dit handige trucje zorgt ervoor dat je een stuk effectiever kunt werken, helemaal wanneer je een muis gebruikt. Zo werken interactieve hoeken op iPad.



Interactieve hoeken gebruiken op iPad

Mac-gebruikers kunnen al jarenlang aan de slag met interactieve hoeken. Het idee is simpel. Beweeg simpelweg je muis richting een van de vier schermhoeken om direct een bepaalde actie uit te voeren, zoals het openen van het bureaublad of het inschakelen van de schermbeveiliging. Sinds iPadOS 13.3 is deze functie ook beschikbaar voor iPad:

Open de Instellingen-app op je iPad; Kies ‘Toegankelijkheid’ en vervolgens ‘Aanraken’ onder het kopje ‘Fysiek en motorisch’; Tik op ‘AssistiveTouch’, veeg helemaal naar beneden en kies ‘Interactieve hoeken’; Geef vervolgens per hoek aan welke actie je wil koppelen.

Er is keuze uit tientallen acties. Van het openen van het bedieningspaneel, het geluid uitzetten, de iPad herstarten tot aan Siri activeren: het is allemaal mogelijk. Heb je alle hoeken een functie gegeven? Houd dan vervolgens je vinger (of muis) eventjes in een van de vier hoeken om deze actie uit te voeren.

Vind je dat het te lang duurt voordat je iPad bijvoorbeeld een screenshot maakt? Of gaat het juist te snel, waardoor je steeds per ongeluk foto’s maakt? Dan moet je het aantal seconden dat de bediening actief is aanpassen. Ga hiervoor wederom naar het AssistiveTouch-menu, en pas het aantal seconden aan.

Zo gebruik je interactieve hoeken

Interactieve hoeken komen met name van pas wanneer je een muis gebruikt voor iPad. Je kunt namelijk dezelfde acties koppelen als die je op de Mac gebruikt. Stel bijvoorbeeld in dat de rechterbovenhoek je direct naar het thuisscherm brengt, en de linkerbovenhoek de app-lade opent. Interactieve hoeken is niet de bekendste Apple-functie, maar zodra je het onder de knie hebt gaat je productiviteit er vast en zeker op vooruit.

