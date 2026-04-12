4 WhatsApp-instellingen die je móét controleren (voor meer privacy)

Heb je jouw privacy hoog in het vaandel staan, dan is het zeker belangrijk om de volgende instellingen in WhatsApp even goed te controleren.
Controleer deze instellingen voor privacy in WhatsApp
Met de instellingen van privacycontrole in WhatsApp kun je zelf jouw ideale beschermingsniveau bepalen. Je krijgt toegang tot stapsgewijze instructies om de beveiliging van je account te versterken en je privacyinstellingen allemaal op één plek aan te passen. We laten je zien hoe het werkt. Voer om te beginnen de volgende stappen uit om bij de functie privacycontrole te komen.
- Open de app WhatsApp;
- Tik rechtsonder op je profielfoto’
- Tik op ‘Privacy’;
- Scrol naar beneden en tik op ‘Privacycontrole’.
1. Kies wie contact met je kan opnemen
In dit gedeelte bepaal je zelf wie er contact met je kan opnemen en kun je ongewenste oproepen en berichten blokkeren. Je kunt hier ook aanpassen wie jou kan toevoegen aan groepen, onbekende bellers dempen en je geblokkeerde contacten beheren.
2. Beheer je persoonsgegevens
Hier beheer je jouw persoonsgegevens, zoals online status en activiteit. Je kunt kiezen wie jouw profielfoto kan zien, bepalen wie je Laatst gezien- en online-melding kan zien en leesbewijzen beheren.
3. Vergroot de privacy van je chats
In dit onderdeel kun je de toegang tot je berichten en media te beperken. Voeg bijvoorbeeld Face ID toe voor het openen van al je chats. Ook kun je hier alle end-to-end versleutelde back-ups beheren.
4. Voeg meer bescherming toe aan je account
Hier kun je jouw account nog beter beschermen door een extra beveiligingslaag toe te voegen. Je kunt verificatie in twee stappen instellen, een passkey toevoegen om in te loggen met Face ID, Touch ID of schermvergrendeling, of een herstel-e-mailadres toevoegen om toegang te krijgen tot je WhatsApp-account.
