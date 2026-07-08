Waarom je deze instelling bij elke smart-tv direct moet uitschakelen

Heb je een nieuwe smart-tv in huis gehaald, dan is er één instelling die je eigenlijk meteen moet uitschakelen. We laten je zien welke dat is.

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Waarom je deze instelling op je smart-tv moet uitschakelen

Veel moderne smart-tv’s hebben een functie die je waarschijnlijk wilt uitschakelen als je privacy je lief is. Met name smart-tv’s van onder meer LG en Samsung verzamelen namelijk standaard gegevens over je kijkgedrag. Gelukkig kun je die functie uitschakelen.

Automatic Content Recognition

De boosdoener is een technologie die bekendstaat als Automatic Content Recognition (ACR). Die functie herkent wat je op je televisie bekijkt, of dat nu via Apple TV, een tv-zender of zelfs een aangesloten spelcomputer is. Op basis van die informatie bouwen fabrikanten een profiel op, waarmee ze gepersonaliseerde advertenties en aanbevelingen kunnen tonen. Onderzoek liet eerder zien dat sommige televisies regelmatig een digitale ‘vingerafdruk’ van het beeld maken om content te herkennen.

Veel gebruikers schakelen deze functie ongemerkt zelf in. Tijdens de installatie van een nieuwe televisie worden privacy-instellingen vaak verstopt achter lange voorwaarden en algemene toestemmingen. Met een paar snelle drukken op de afstandsbediening geef je daardoor al toestemming voor het verzamelen van kijkgegevens.

Uitschakelen doe je zo

Gelukkig is deze functie op je smart-tv meestal eenvoudig uit te schakelen. Op LG-televisies heet de instelling Live Plus, Samsung gebruikt de naam Viewing Information Services. Je vindt deze opties doorgaans in het privacy- of algemene instellingenmenu van de smart-tv. Daarnaast is het verstandig om gepersonaliseerde advertenties en eventuele spraakherkenning uit te schakelen als je daar geen gebruik van maakt.

Helemaal voorkomen dat een smart-tv gegevens verzamelt is lastig, maar door ACR uit te schakelen beperk je de hoeveelheid data die wordt gedeeld aanzienlijk. Wil je maximale privacy? Dan kun je er ook voor kiezen om de televisie niet met internet te verbinden en al je streamingdiensten via een extern apparaat zoals een Apple TV te gebruiken. Daarmee houd je zelf meer controle over welke gegevens worden gedeeld.

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