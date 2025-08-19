Deze handige instelling voorkomt dat jouw iPhone (te) snel leeg gaat

Apple heeft een nieuwe instelling toegevoegd, die moet voorkomen dat jouw iPhone te snel leeg gaat. Hier vind je de handige functie!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone te snel leeg

Gaat de accu van jouw iPhone regelmatig te snel leeg? En zit je vervolgens met een lege iPhone? Om dat te voorkomen voegt Apple met iOS 26 een reeks nieuwe functies toe. De iPhone krijgt er meerdere batterijfuncties bij, die ervoor moeten zorgen dat de accu langer meegaat. Eén daarvan is Adaptieve stroom, deze instelling moet worden ingeschakeld als de accu van de iPhone sneller dan verwacht leeg gaat.

Met Adaptieve stroom ingeschakeld doet de iPhone kleine aanpassingen als het batterijgebruik hoger is dan normaal. Het gaat om aanpassingen in de prestatie van het toestel. Zo wordt de beeldschermhelderheid verlaagd of duurt het laden van bepaalde activiteiten iets langer. Met deze kleine aanpassingen wordt de batterijduur van je iPhone verlengd. Adaptieve stroom wordt automatisch ingeschakeld als je iPhone te snel leeg gaat, maar daar heeft Apple nu nog een handige instelling aan toegevoegd.

This is how Adaptive Power Notifications look like on iOS 26 Beta 7 pic.twitter.com/UfXKowahxR — 9TechEleven (@9techeleven) August 18, 2025

Meldingen voor Adaptieve stroom inschakelen

In de nieuwste testversie van iOS 26 heeft Apple Adaptieve stroom nog beter gemaakt. Is het batterijverbruik van de iPhone hoger dan normaal? Dan krijg je daar voortaan een melding van, zodat je weet dat Adaptieve stroom wordt ingeschakeld. Dat was in eerdere testversies van iOS 26 nog niet het geval, de instelling werd zonder notificatie automatisch ingeschakeld als de iPhone te snel leeg ging. Zo schakel je meldingen voor Adaptieve stroom in:

Open ‘Instellingen’ op de iPhone; Ga naar ‘Batterij’; Kies voor ‘Opstartmodus’; Zet de schakelaar achter ‘Adaptive Power Notifications’ aan.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Heb je Adaptieve stroom nog niet ingeschakeld? Zet dan de schakelaar achter ‘Adaptieve stroom’ aan, zodat de iPhone de instelling vanzelf inschakelt als de accu te snel leeg gaat. Voortaan geeft de iPhone een melding als Adaptieve stroom actief is, dat vooral handig is als bepaalde (achtergrond)activiteiten worden aangepast. Zo weet je dat de schermhelderheid lager is en taken trager worden uitgevoerd door Adaptieve stroom.

Release van iOS 26

Het gaat om een testversie van iOS 26, de naam van de nieuwe batterijfunctie wordt later nog aangepast. Waar de instelling nu nog Adaptive Power Notifications heet, wordt dit in de definitieve versie van iOS 26 vertaald naar het Nederlands. Hetzelfde gebeurde bij Adaptieve stroom, deze feature werd ook eerst uitgerold in het Engels. De nieuwe instelling is in ieder geval een handige toevoeging, zodat je weet wanneer je iPhone Adaptieve stroom inschakelt.

De definitieve versie van iOS 26 laat niet lang meer op zich wachten, want Apple brengt de update al over enkele weken uit. Het is de verwachting dat iOS 26 begin september voor alle gebruikers beschikbaar is. Bekijk hier meer over de verwachte release van iOS 26. Helaas kunnen niet alle gebruikers updaten, omdat een aantal iPhones geen ondersteuning heeft voor de volgende softwareversie. Lees hier welke iPhones werken met iOS 26!