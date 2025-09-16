iOS 26 direct installeren? Pas op met deze 5 gevaren voor je iPhone

Apple heeft de grootste iPhone-update van het jaar uitgebracht! Ben je van plan om iOS 26 direct te installeren? Pas dan op met deze gevaren voor je iPhone.

iOS 26 installeren

Er is weer een nieuwe softwareversie voor je iPhone beschikbaar! Het is niet zomaar een update, want iOS 26 is de belangrijkste softwareversie van het jaar voor de iPhone. Met iOS 26 komen grote veranderingen naar het toestel, zo introduceert Apple een nieuwe interface en krijgen vrijwel alle applicaties meer functies. Toch is het direct installeren van iOS 26 niet zonder gevaren voor je iPhone. Hierop moet je letten!

1. Fouten in de software

Apple heeft iOS 26 uitgebracht op maandag 15 september, die dag verscheen de eerste versie voor alle gebruikers. Dat is doorgaans ook de slechtste uitvoering van het besturingssysteem, waardoor je in sommige gevallen beter kunt wachten met het installeren van de nieuwe software. Zeker bij een grote update als iOS 26 worden na de release nog fouten in de software gevonden, die pas met een latere update worden opgelost. Wil je deze fouten voorkomen? Wacht dan nog even met het installeren van iOS 26.

2. Batterij sneller leeg

Gaat de accu van jouw iPhone niet meer de hele dag mee? In dat geval is het verstandig om iOS 26 niet direct te installeren, want Apple heeft aangegeven dat de update een negatief effect op de accuduur van je iPhone kan hebben. Dit effect is in de meeste gevallen tijdelijk, omdat de iPhone heel veel nieuwe functies moet installeren op de achtergrond. De nieuwe features van iOS 26 vragen in sommige gevallen standaard meer activiteit van de iPhone. Deze achtergrondactiviteit zorgt ervoor dat de batterij van je iPhone sneller leeg gaat.

3. Niet alle functies werken

Met iOS 26 komen veel nieuwe functies naar je iPhone, maar nog niet alle features werken al in de huidige versie van het besturingssysteem. Bepaalde nieuwe functies komen pas met iOS 26.1 of zelfs iOS 26.4 naar je iPhone. Denk hierbij aan nieuwe emoji of de verbeterde versie van Siri. Voor deze verbeteringen hoef je iOS 26 niet te installeren, omdat ze nog niet beschikbaar zijn. Daarnaast werken bepaalde onderdelen van iOS 26 niet op alle iPhones. Lees hier welke dat zijn:

Apple brengt met iOS 26 de grootste update in jaren naar de iPhone. In de nieuwe softwareversie krijgt je iPhone een nieuwe interface, waardoor veel functies op een andere plek te vinden zijn. Heb je binnenkort een belangrijke deadline of andere gebeurtenis waarbij je iPhone van belang is? In dat geval is het handig om iOS 26 later te installeren, zodat je op belangrijke momenten niet moet zoeken naar alle functies in de nieuwe softwareversie.

5. Maak een reservekopie

Heb je besloten om iOS 26 toch te installeren? Maak dan vóór het downloaden van iOS 26 een reservekopie van je iPhone. Dat is de enige manier om je iPhone op een later moment alsnog terug te zetten naar iOS 18. Bevalt iOS 26 niet? Dan kun je de reservekopie terugzetten op je iPhone, zodat het toestel weer draait op een bekende softwareversie. Zo heb je een reservekopie om op terug te vallen, voor het geval je iOS 26 van je iPhone wilt verwijderen. Dat doe je als volgt:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Ga naar je Apple Account; Tik op ‘iCloud’; Kies voor ‘Back-up in iCloud’; Selecteer tot slot ‘Maak nu back-up’.

Release van iOS 26

Met iOS 26 komen grote veranderingen naar je iPhone, maar het is in bepaalde situaties verstandiger om de update pas later te installeren. Het duurt doorgaans niet lang voordat Apple een nieuwe tussentijdse softwareversie uitbrengt. Zo verscheen iOS 18.0.1 al op 4 oktober 2024, niet lang na de oorspronkelijke release van iOS 18. Apple gebruikt dit soort updates om grote softwarefouten snel te verhelpen.

Het is de verwachting dat bij iOS 26 soortgelijke softwareversies volgen, om de belangrijkste problemen in de software zo snel mogelijk op te lossen. Welke problemen dat precies zijn wordt de komende tijd duidelijk, nu iOS 26 door alle gebruikers te installeren is. Wil je wachten op de volgende softwareversie en geen enkele update van Apple missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!