Opmerkingen verwijderen en tags bepalen in Instagram: zo werkt het

Instagram heeft een aantal nieuwe functies uitgerold. Vanaf nu kun je onder andere opmerkingen verwijderen en ervoor zorgen dat niet iedereen je kan taggen. Zo doe je het.

Opmerkingen verwijderen in Instagram

De functies hebben met name als doel om pestgedrag en vervelende discussies tegen te gaan. Daarom is het mogelijk om meerdere opmerkingen onder een post tegelijk te verwijderen. Volg de volgende stappen om meerdere opmerkingen tegelijk te verwijderen in Instagram:

Open eerst de post met de opmerkingen waarvan je er een aantal wil verwijderen; Tik op de drie bolletjes bovenin; Kies ‘Opmerkingen beheren’; Selecteer maximaal 25 opmerkingen die je wil verwijderen; Tik linksonder op ‘Verwijderen’.

Het is zelfs mogelijk om op deze manier meerdere accounts te blokkeren of te beperken. Selecteer dan de opmerkingen van deze accounts en tik op ‘Meer opties’. Vervolgens kun je kiezen om deze accounts te blokkeren of te beperken.

Instellen wie je mag taggen

Ook kan je vanaf nu instellen wie je mag taggen in een Instagram Story of in een opmerking. Dat doe je als volgt:

Tik op je profiel en vervolgens op het menu in de rechterbovenhoek; Open ‘Instellingen’; Tik op ‘Privacy’; Onder ‘Tags’ en ‘Mentions’ kies je nu of iedereen je kan taggen, alleen mensen die je volgt, of helemaal niemand.

Meer over Instagram

Instagram is druk bezig met het tegengaan van pestgedrag op het social media-platform. Zo is het al mogelijk om reacties en zelfs Instagram-profielen te beperken. Op die manier hoef je gebruikers niet te blokkeren, maar zijn ze onzichtbaar op jouw profiel.

Vanwege de huidige situatie van thuisisolatie heeft Instagram ook een functie toegevoegd om samen foto’s te kijken met vrienden. Eventjes klaar met Instagram? Het is ook mogelijk om je profiel tijdelijk uit te schakelen.