Instagram likes verbergen: zo scherm je jouw hartjes op foto’s en video’s af

Vanaf nu kun je het aantal likes op Instagram verbergen. Anderen zien hierdoor niet hoeveel hartjes jouw foto of video heeft ontvangen. In dit artikel laten we zien hoe je de nieuwe optie inschakelt.

Instagram likes verbergen doe je zo

De update hing al even in de lucht, maar is nu officieel verschenen. Het is vanaf nu mogelijk om het aantal likes op Instagram te verbergen. Hierdoor kunnen anderen niet zien hoeveel mensen jouw foto of video een hartje hebben gegeven.

Zet je deze optie aan, dan zie je ook niet langer hoeveel likes anderen op Instagram hebben gekregen. Hieronder leggen we uit hoe je dit instelt: je kunt de situatie namelijk ook ‘gewoon’ zo laten als het was.

Likes op Instagram verbergen doe je zo:

Download de nieuwste versie van Instagram op je iPhone; Open Instagram en ga naar de instellingen (tik op je profielicoon rechtsonder en daarna op de drie liggende streepjes rechtsboven); Kies ‘Privacy’, ‘Berichten’ en verschuif de schakelaar bij ‘Verberg Likes en weergaven’;

Vervolgens worden de likes op Instagram verborgen. Anderen zien bij jouw berichten alleen nog óf een foto of video hartjes heeft ontvangen. In dat geval staat er bij “Leuk gevonden door [vriend] en anderen”.

Aantal likes per bericht verbergen

Zet je de optie aan, dan zie je ook niet langer hoeveel likes anderen hebben gekregen. Vind je dit iets te drastisch, dan kun je de optie ook per individuele post regelen. In dat geval kun je het aantal likes bij de ene foto wel verbergen, en bij de ander niet:

Ga naar het bericht waarvan je het aantal likes wil verbergen; Tik op de drie puntjes; Kies ‘Verberg aantal likes’.

De Instagram-update rolt geleidelijk uit. Zie je de optie nog niet in het instellingenmenu? Dan moet je even geduld hebben: je komt nog aan de beurt.

De nieuwe Instagram-optie zat er al langer aan te komen. Nu steeds meer duidelijk wordt over de negatieve effecten van social media, probeert de foto-app steeds vriendelijker en inclusiever te worden.

Sinds een paar weken treedt Instagram bijvoorbeeld ook harder op tegen dm’s (privéberichten) die mogelijk kwetsend of schokkend zijn, bijvoorbeeld omdat er scheldwoorden in voorkomen. Dit soort mogelijk kwetsende berichten worden nu beter gefilterd.

