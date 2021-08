Jouw mooiste Instagram-foto downloaden? Dat kan op deze 2 manieren

Wil jij je eigen Instagram-foto’s downloaden, of die van een ander? Dat kan! In dit artikel leggen we uit hoe je je plaatjes ook buiten Insta kunt bewaren.

Lees verder na de advertentie.

Een foto van Instagram downloaden: 2 manieren

Wil je even vlug een specifieke foto downloaden? De makkelijkste manier is om dit via een dienst als KeepPost te doen.

Dit soort websites werken heel simpel: kopieer simpelweg de link van de Instagram-foto die jij wil downloaden naar KeepPost, en druk op de downloadknop. Kies vervolgens waar je het kiekje op je iPhone, iPad of Mac wil opslaan en je kunt het plaatje bekijken.

Met dergelijke diensten kun je niet alleen je eigen Insta-kiekjes downloaden, maar ook die van anderen. Het nadeel is wel dat sites als KeepPost slechts één foto per keer kunnen downloaden. Wanneer je meerdere kiekjes wil bewaren, duurt dit dus erg lang.

Lees ook: Instagram verwijderen in 3 stappen: zo wis je je account volledig

Je eigen Insta-foto’s downloaden

Wil je niet één, maar meerdere Instagram-foto’s downloaden? Dit regel je het fijnst via de app zelf. Je kunt namelijk een overzicht aanvragen van alle door jou gedeelde gegevens op het platform. Zo werkt het:

Open de Instagram-app op je iPhone; Ga naar je profielpagina door op de knop rechtsonder te drukken; Tik op de drie liggende streepjes rechtsboven in beeld en kies ‘Instellingen’; Selecteer ‘Beveiliging’ en druk nu op ‘Gegevens downloaden’; Bevestig je keuze door op de blauwe knop (‘Download aanvragen’) te drukken.

Je hebt Instagram nu een verzoek gestuurd om al je persoonlijke gegevens op te sturen. Dit zijn dus niet alleen je foto’s, maar bijvoorbeeld ook je video’s, persoonlijke gegevens en Reels. Het downloaden van Instagram-gegevens kan jammer genoeg tot wel 48 uur duren.

Heb je de Insta-app al van je iPhone verwijderd? Dan kun je je Instagram-foto’s downloaden via de website van de app. Ga naar Instagram.com, log in en ga naar de Instellingen van je profiel. Vervolgens kun je bij het kopje ‘Beveiliging’ kiezen om je gegevens te downloaden.

Is het downloaden van Instagram-foto’s legaal?

Dat is natuurlijk dé grote vraag. In de Instagram-app zit geen mogelijkheid om foto’s te downloaden, dus helemaal de bedoeling is het niet.

Je kunt daarom het best toestemming van de rechtmatige eigenaar vragen op het moment dat je haar/zijn foto wil downloaden. Dit bespaart je mogelijk een hoop gedoe (en eventuele kosten). Met het bewaren van je eigen creaties is natuurlijk niets mis.

Meer over Instagram: