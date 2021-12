Zo maak je een dm in Instagram die zichzelf automatisch verwijdert

Naast het delen van je leukste Stories of foto’s op Instagram, kun je vrienden (of groepen) ook een persoonlijk bericht (of dm) sturen. Je kunt dan ook instellen dat deze privéberichten zichzelf van Instagram verwijderen. Hier lees je hoe het sturen van zo’n dm in Instagram werkt.



Dm Instagram: privébericht dat vanzelf verdwijnt

Instagram wordt vooral gebruikt om Stories en foto’s te delen met je volgers. Wanneer je een foto of video maar aan één van je vrienden wilt laten zien, moet je een Instagram-dm of een privébericht sturen.

Dat klinkt allemaal bekend, maar het is in Instagram ook mogelijk om een dm met een foto of video te sturen die vanzelf verdwijnt. Wij laten zien hoe je dat doet.

Een Instagram-dm sturen die zichzelf verwijdert doe je zo: Open Instagram en tik op het papieren vliegtuigje rechtsboven (of swipe naar links); Zoek in de lijst met vrienden naar de persoon die je een dm op Instagram wilt sturen; Tik op het camera-icoontje naast de naam van de persoon; Maak de foto of video; Tik linksonder op ‘Herhaling toestaan’ en ‘In chat bewaren’ tot er uiteindelijk ‘Eenmaal bekijken’ staat’; Tik op ‘Verzenden’ om het privébericht dat zichzelf verwijdert te sturen.

De ontvanger kan je creatie één keer bekijken, daarna is de foto of video verdwenen. Je moet niet vergeten dat de ontvanger altijd een screenshot of een schermopname kan maken van je verstuurde bericht. Dus helemaal waterdicht is de functie helaas niet.

