Instagram werkt eindelijk op desktop: zo post je vanaf je Mac(Book)

Het heeft ontzettend lang geduurd, maar eindelijk kun je Instagram ook op desktop gebruiken. Zo kun je bijvoorbeeld foto’s en video’s plaatsen van je Mac(Book). Het werkt heel simpel.

Lees verder na de advertentie.

Instagram op desktop gebruiken

Koerswijziging bij Instagram. Sinds 21 oktober 2021 kunnen alle gebruikers namelijk posten vanaf desktop. Voorheen deed Instagram er juist van alles aan om mensen naar de apps te krijgen. Dit tot ergernis van gebruikers overigens, die al langer om meer vrijheid en functies vragen.

Daar heeft Instagram nu eindelijk gehoor aan gegeven. De nieuwe functie is bijvoorbeeld een uitkomst wanneer je voor je werk met Instagram in de weer bent. Veel mensen vinden het fijner om vanaf hun computer te werken, in plaats van dat ze via de app aan de slag moeten.

Zo gebruik je Instagram op desktop:

Ga naar de website van Instagram en log eventueel in op je account; Tik op het plus-icoon rechtsboven in beeld; Kies de foto of video die je op Instagram wil plaatsen; Je kunt de post eventueel nog nabewerken en/of er een filter overheen plaatsen; Geef de foto of video nog een goede beschrijving mee en plaatsen maar.

Via omweggetjes was het al langer mogelijk om Instagram op je desktop of laptop te gebruiken. Je kon bijvoorbeeld je browser in de ‘responsive’-stand zetten, waardoor Instagram dacht dat je vanaf je smartphone inlogde. Ook zijn er meerdere apps en diensten waarmee je Instagram op een pc of tablet kunt gebruiken.

Helaas is de functie vooralsnog ietwat beperkt. Je kunt bijvoorbeeld geen posts inplannen. Dat is vooral jammer voor influencers, bedrijven en mensen die beroepsmatig met Instagram in de weer zijn.

Klaar met Instagram?

Verlang jij weleens terug naar de begindagen van Instagram? Probeer dan Glass eens. Deze app doet hier namelijk in alles aan denken. Fotografie staat dan ook centraal, in plaats van entertainment. Instagram helemaal verwijderen kan natuurlijk ook. Hoe dat werkt, zie je in onderstaande video.

De laatste artikelen over Instagram: