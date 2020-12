Je favoriete Instagram-foto’s van het jaar bij elkaar zetten doe je met een collage. Wij laten zien hoe je dit snel en gemakkelijk doet.

Een Instagram collage maken op je iPhone doe je zo

Het einde van het jaar is de tijd van de lijstjes. Je favoriete gebeurtenissen, de beste foto’s die je hebt gemaakt, de mooiste muziek die je hebt geluisterd enzovoorts. Dat kun je uitschrijven, maar een veel leukere manier is om dit met een Instagram collage te delen met je vrienden.

In de App Store wemelt het van de collage-apps, maar de meest toegankelijke en beste optie is wat ons betreft een app van Instagram zelf. Met Layout heeft Instagram een handige manier bedacht om meerdere foto’s bij elkaar te zetten. Dat werkt als volgt:

Stap voor stap: maak een collage op Instagram met Layout

Download de Layout-app op je iPhone (link); Geef toestemming tot al je foto’s of sommige foto’s; Selecteer de foto’s die je in een collage wil zetten; Kies een layout; Bewerk je Instagram collage met de tools in de app.

Maak je collage mooi en deel hem

Als je bovenstaande stappen doorlopen hebt, heb je als het goed is een collage op je scherm staan met de foto’s die je erin wilt zetten. Nu kun je met de opties van Layout de collage naar eigen smaak aanpassen. Vervang een foto waar je toch niet blij mee bent, spiegel een foto om hem mooier te maken en verschuif de randen om alles perfect in beeld te laten komen.

Ben je tevreden met het eindresultaat? Klik dan op ‘Opslaan’ rechts bovenin beeld. Daarna kun je hem direct delen op Instagram of Facebook, of deel hem in iedere andere app door op ‘Meer’ te drukken. Dat is ook de manier om hem op te slaan in je camerarol.