Instagram beveiligen: 3 tips om hackers buiten de deur te houden

Je staat er misschien zelden bij stil, maar veel mensen hebben het op je Insta-profiel gemund. Het bedrijf heeft daarom een nieuwe functie toegevoegd om je Instagram beter te beveiligen.

Zo kun je je Instagram beveiligen

Het doel van deze maatregelen is hackers dwarsbomen. Wanneer je maar lang genoeg op Instagram zit krijg je vanzelf dubieuze berichten van mensen die jouw profiel proberen te kapen, kopen of op een andere manier ellende willen veroorzaken.

Om dit gedoe te voorkomen heeft Instagram Security Checkup gemaakt. Deze functie neemt gebruikers mee op een rondleiding langs alle beveiligingsfuncties die in Instagram zitten. Daarom lopen wij de mogelijkheden met je door.

1. Tweefactorauthenticatie

Tweefactorauthenticatie is niet alleen een leuk woord voor Scrabble, maar ook dé belangrijkste manier om je Instagram te beveiligen.

Zodra je deze functie aanzet moet je tijdens het aanmelden niet alleen je gebruikersnaam en wachtwoord invullen, maar ook een beveiligingscode. Dit verkleint de kansen om gehackt te worden, want de indringer heeft toegang tot je telefoon nodig.

Open de Instagram-app, tik op het profielttabblad rechtsonder en druk op de drie streepjes rechtsboven; Kies ‘Instellingen’ en ga naar ‘Beveiliging’; Tik op ‘Tweestapsverificatie’ en volg de aanwijzingen op het scherm.

2. Ben jij dit?

Wanneer je tweestapsverificatie aanzet krijg je een melding op je iPhone zodra iemand probeert in te loggen op jouw Instagram-account. Herken je deze telefoon en/of locatie niet? Dan probeert iemand mogelijk jouw profiel te kapen. Dankzij de tweestapsverificatie kun je deze persoon heel makkelijk buitenspel zetten.

3. Kloppen je gegevens nog?

Veel Instagram-hackers doen zich voor als medewerkers van het bedrijf. Ze sturen slachtoffers bijvoorbeeld een bericht dat er iets mis is met hun account, en dat zij kunnen helpen. Wel hebben ze daarvoor je wachtwoord nodig.

Trap hier niet in, want als er iets niet in de haak is benadert Instagram je nooit via DM. In plaats daarvan sturen ze je een e-mail in de app. Je vindt deze speciale berichtenbox in het ‘Beveiliging’-venster uit de vorige tip.

Wanneer er echt nood aan de man is, kan Instagram je ook bellen of een mail. Zorg er daarom voor dat deze gegevens kloppen. Als je een willekeurig nummer of e-mailadres invult kan Instagram je niet helpen als het nodig is.

Veilig online

Ieder systeem kan gekraakt worden, maar je kunt het kwaadwillenden wel flink lastig maken. Hierdoor slaan hackers jouw profiel hopelijk over, omdat er makkelijkere prooien zijn.

In onze gids voor het beveiligen van WhatsApp geven we daarom een paar simpele tips om kwaadwillenden buiten jouw persoonlijke berichten, foto’s en video’s te houden.

